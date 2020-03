Hospital Ramos Mejía: trabajadores reclaman medidas de seguridad e higiene

Segunda asamblea en la semana.

El jueves 26 de marzo se realizó una nueva asamblea de trabajadores de salud del hospital Ramos Mejía. Esta es la segunda que se lleva a cabo en la semana y participaron 60 trabajadores del turno mañana. Se debatieron una serie de reclamos vinculados con garantizar los insumos de protección (barbijos N95, gafas, camisolines, botas y guantes) que los enfermeros y otros trabajadores de salud necesitan para atender a los pacientes con posibles casos de Covid-19. A su vez rechazaron la pretensión del Ministerio de Salud de CABA de querer utilizar enfermeros y administrativos del hospital para cubrir asistencia en los hoteles de la zona argumentando que las autoridades tienen conocimiento de la carencia de personal en el hospital. También se sumó la denuncia sobre la demora en el otorgamiento de licencias a los trabajadores que están en el grupo de riesgo.

Los trabajadores votaron emplazar a la dirección del hospital para que arbitre los medios para garantizar todos los puntos en el plazo de 72hs, si no avanzarían en medidas de lucha. Mientras tanto, se negaron a que enfermeros y administrativos sean reubicados en los hoteles de la zona, una medida de acción directa para proteger su salud.

Todas las voces apuntan a las deficiencias de la Dirección del hospital que no puede organizar la situación. Al momento, no hay un comité de crisis armado en la Unidad de Terapia Intensiva (servicio en el cual ingresan los pacientes con Covid-19). A su vez, los propios trabajadores denuncian que el protocolo no se cumple y la dirección está borrada a tal punto que se dan de alta pacientes con síntomas, para que se aíslen en su casa.

Los propios trabajadores son los primeros en marcar que la atención del hospital no está preparada. La descoordinación general entre la dirección y el Ministerio expone a mayores riesgos a todos los sectores que trabajan en el hospital. En este cuadro de situación se ha puesto en pie una comisión de seguridad e higiene que actúa por medio de esta asamblea para poder exigir la protección básica y las condiciones de bioseguridad necesarias. Este es un gran ejemplo para replicar en el resto de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires donde el faltante de insumos básicos para la protección del personal es una constante.