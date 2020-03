El coronavirus expone la precarización de les acompañantes terapéuticos

La reciente pandemia del coronavirus (Covid-19) pone de relieve una crisis ya existente en el sistema de salud del país y en la precarización de les trabajadores. Les acompañantes terapéuticos (AT) no escapan a esta situación, quedando entre los sectores más vulnerables ante la paralización de la economía.

Les ATs son trabajadorxs de la salud que intentan facilitar la externación de les pacientes, sostener los tratamientos ambulatorios y favorecer el manejo de las actividades de la vida cotidiana, con el fin de lograr una recuperación de los lazos sociales muchas veces perdidos y dificultados por un padecimiento subjetivo.

En la actualidad el campo de acción de les acompañantes se ha diversificado en el acompañamiento de niñes en el entorno escolar, que presentan trastornos del espectro autista, adolescentes, personas con consumo problemáticos de sustancia, adultes mayores sin o con cuadros de demencias, entre otros. Podríamos decir que hoy el trabajo del acompañante resulta esencial para una gran mayoría de la población, sin embargo en un contexto de crisis mundial capitalista la salud pública y la salud mental aparecen en un segundo plano.

En esta línea, se han desarrollado proyectos como el “5 por 1”, que intenta unificar en un sólo predio cinco hospitales de diferentes especialidades entre ellas; el hospital Borda y el hospital Moyano, así como también el proyecto que buscaba extender la precarización sobre los profesionales residentes de la Ciudad de Buenos Aires, que fue revertido con la gran lucha de los y las residentes.



La mayoría de les trabajadorxs acompañantes terapéuticos suelen ser estudiantes o profesionales recientemente recibides de las carreras de psicología, terapia ocupacional, musicoterapia y psicopedagogía, que trabajan como monotributistas. Si bien el trabajo de les ATs suele ser muy valorado por les estudiantes y jóvenes profesionales, porque implica adquirir la experiencia en el trato de pacientes, trabajando interdisciplinariamente, al mismo tiempo que constituye una experiencia de formación y práctica constante, la contracara de esto es un régimen absolutamente precarizador.

Unos de los límites que encuentra el AT a la hora de trabajar, en la mayoría de los casos, es que no puede realizarlo de forma particular si no que debe ser bajo la supervisión de une profesional matriculade (generalmente licencia de en psicología, psicopedagogía, psiquiatría). De esta manera el o la AT concurre a postularse a algún centro categorizado que preste este servicio a través de las obras sociales de las familias solicitantes. Estos Centros exigen al AT la condición de que sean monotributistas para poder trabajar, estableciendo así una relación de tercerización con él o la trabajador/a.

Les ATs no cuentan con un convenio colectivo de trabajo, en general son contratados de manera precaria y tercerizada por fundaciones, ONGS y hasta el mismo Estado. En muchas ocasiones trabajan directamente en negro. De por sí, la mayoría de les acompañantes terapéuticos se ven obligades a “esperar” al menos 45 días para cobrar su primer sueldo, sumado a que la cantidad que cobra el AT es de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas (actualmente según cada obra social varía entre $190 y $260 la hora), por lo tanto; es para preguntarse ¿cuántas horas debe trabajar une AT para llegar a cubrir la canasta básica familiar que hoy se calcula en $40.000? A esto debemos sumarle los gastos de los seguros, supervisión (que en muchos casos se abona) y el propio monotributo mensual que tuvo un aumento del 51% este año.

Como monotributistas, al no contar con un sueldo fijo, con el pago de vacaciones y con días de estudio o de descanso por enfermedad, les ATs no tienen ningún resguardo ante las actuales circunstancias. Los $10.000 destinados por el gobierno a les monotributistas significan una miseria, y solo abarca a las categorías A y B, dejando a otras que no cuentan con un respaldo económico necesario para afrontar sus necesidades.

Como salida a esta situación planteamos la exención del pago del monotributo para les trabajadores mientras dure la medida de emergencia, un seguro económico para les monotributistas que sea al menos de $30.000. Cobertura inmediata e irrestricta de las obras sociales y entrega de los elementos de higiene básicos y necesarios para la prevención del virus (alcohol en gel, guantes de latex, barbijos), para aquelles Ats que deban seguir atendiendo a sus acompañades debido a la necesidad de los mismos.