Mendoza:  proponen que trabajadores junten fondos para comprar barbijos

Ministerio no autoriza la compra, dice el director de un centro de salud.

En la tarde del 26 de marzo se ha filtrado un audio del director del Centro de Salud N°14, de Guaymallén, donde plantea a los trabajadores del lugar “que los que puedan pongan $500 para la compra de barbijos y antiparras”.

En el audio se escucha al Director decir que "los elementos de seguridad se están elaborando, no autorizan a comprar, yo lo que proponía, hay un lugar que tiene ahora en stock y poner un poquito cada uno, los 100 barbijos por ejemplo en este lugar que salen $3.960, si les parece, pongamos un poco cada uno y comprémoslo, por lo menos unos 8 que pongamos $500". Y continúa "yo sé que no es obligación que todos pongan, el que no pueda no hay problema, que no se sienta en obligación, recolectamos y para tener mientras unos 100 barbijos hasta que mande el Ministerio”.

Otro punto que se toca en el audio es el de las antiparras, muy importantes para evitar el contagio a través de los ojos. Sobre esto en el audio se escucha decir “y las antiparras también hay un lugar que las tiene a $145, si les parece, también de eso que juntemos, vemos si podemos comprar algunas para tener, para que cada persona del centro de salud tenga su antiparra”.

Lo más indignante llega al final “no hay forma ya de conseguir material para hacer barbijos. Avisé en coordinación para que compraran (en el lugar antes mencionado) pero no lo autorizaban del Ministerio (de Salud).



Mientras en cada conferencia de prensa de la Ministra de Salud y en cada noticiero nos quieren hacer creer que Mendoza está totalmente preparada para recibir el pico de contagios, la realidad en los efectores de salud es la contraria. El día anterior a la circulación de este audio, llegaban máscaras al Hospital Central producto de la donación de un médico. Son los propios profesionales de la salud los que están teniendo que salir a conseguir e incluso comprar de su bolsillo los elementos de seguridad para atender la pandemia.

En ese mismo audio, se le confirma al personal una extensión en el horario de atención, que a partir de ahora será hasta las 24hs., sin garantizar el retorno a cada uno de los hogares y con el riesgo que conllevan las altas horas de la noche.

Frente a esto, reafirmamos que la única manera de proteger a toda la población del coronavirus es empezar por proteger al personal de salud, que está en la primera línea de batalla pero sin armas ni escudos.

Basta de anuncios tribuneros, exigimos al gobierno provincial y nacional que se aumente el presupuesto de salud y se compren de forma inmediata todos los insumos y elementos de seguridad para afrontar la pandemia.