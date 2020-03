Misiones: San Vicente ante la pandemia del coronavirus

Muchas camas y pocos insumos. Abordemos la crisis sanitaria.

La declaración por parte de la OMS de la pandemia del coronavirus, el pasado 11 de marzo, ha desatado la alarma en la población y puesto en evidencia la precaria situación del sistema de salud público del país, de la provincia y de San Vicente. No obstante el gobierno local quiso aparentar preparación al mostrar el polideportivo local con muchas camas “preparadas" para recibir a posibles contagiados.

Un sistema de salud pauperizado e ineficiente

Luego de más de veinte años de ajuste del gobierno Renovador, en consonancia con el gobierno Kirchnerista, primero, y macrista, después, el hospital de San Vicente no está equipado de manera alguna para tratar posibles casos de infección de coronavirus, ya que carece de respiradores e insumos básicos para una atención de éste tipo. Un centenar de camas con colchones en un espacio que no está acondicionado para tratar temas de salud no salva esta situación, ya que solamente permitiría albergar en un solo lugar a los enfermos sin brindarles ningún tipo de asistencia real.

La adquisición de una nueva ambulancia municipal, la donación por parte de los integrantes del consejo deliberante de colchones para el hospital y la coordinación con empresarios locales de donaciones de elementos de limpieza, son otros paliativos que se han sumado a la actual situación. Iniciativas que en términos relativos no significan nada ante un hospital de nivel II que no posee elementos básicos como mascarillas, guantes de látex, equipamiento como camas, insumos para APS. La infraestructura del nosocomio actual no cuenta con una unidad de terapia intensiva con respiradores y no está adecuada para recibir por día a más de 100 pacientes.

El hospital, además, funciona con personal de salud que se encuentran precarizado con contratos basura del Parque de la Salud, cuestión de la que han sido parte todos los partidos patronales, siguiendo las indicaciones del régimen fondomonetarista, lo que se traduce en la decadente situación del Hospital de San Vicente.

Teniendo en cuenta que gran parte de la población local trabaja en negro, o que estando en blanco no tiene una cobertura social íntegra, la salud pública tendrá que dar respuesta a aquellos que puedan ser afectados por el coronavirus -o los casos de dengue. El estado calamitoso de la misma solo puede derivar en una mayor crisis sanitaria.

Por un Estado al servicio de los trabajadores

Los fondos y recursos del Estados deberían ponerse al servicio de la población y de los trabajadores. Es necesario que la cuarentena se haga efectiva y el conjunto de la población se recluya en sus casas, sin perder por ello sus ingresos y salarios.

Hoy más que nunca debemos abrir el debate por la anulación de todo pago de la deuda y volcar estos recursos en la salud de los trabajadores. Reclamamos la centralización del sistema de salud público y privado para garantizar un plan de contingencia real frente a la pandemia; el pase a planta de todos los trabajadores del área de salud; un aumento salarial de emergencia inmediato y la triplicación del personal de salud; reducción de la jornada laboral para salud y tareas esenciales, sin afectar el salario; por un subsidio de $30.000 a todos los que no tienen empleo formal o se han quedado sin ingresos económicos.