Residentes CABA: un gobierno sin respuesta a las demandas de sus trabajadores

Reunión de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA con el gobierno de la Ciudad.

En el día de hoy se dio una reunión entre el Ministerio de Salud, a cargo del subsecretario de Planificación Sanitaria, Daniel Ferrante, y la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA. Esta reunión fue pactada desde febrero, producto de la lucha que impulsamos les residentes y concurrentes por nuestros derechos en diciembre pasado. Días previos, la Asamblea se reunió y reorientó la reunión hacia la problemática central del Covid-19, presentando un comunicado de 2 páginas exponiendo un programa de conjunto para enfrentar la pandemia. El mismo señalaba la necesidad de la centralización del sistema de salud bajo tutela estatal, la reorganización de tareas, aumento de personal, requerimiento de insumos, protocolos centralizados, el salario y derechos laborales para concurrentes, y la reducción de la jornada laboral con el pago de guardias extras a les residentes. También la gratuidad del transporte, la eximición del pago de ganancias y el pase a planta de todo el personal, y la inclusión a la carrera profesional de enfermería. La respuesta del Ministerio no se hizo esperar, pero resultó alejada de la realidad de los hospitales porteños. La única resolución planteada por los funcionarios fue el otorgamiento de la comida y un seguro de accidentes personales ampliado a les 1.440 concurrentes, que hoy levantan entre sus planteos ser reconocidos como trabajadores con un salario, obra social y ART. Perpetuando la explotación y el trabajo gratuito, ofrecieron chaucha y palitos.

Les concurrentes habían elaborado un comunicado particular, exponiendo sus intenciones de volver a trabajar, pero siendo considerades trabajadores, y en donde resolvían no hacerse presentes hasta tanto no se garanticen sus derechos, medida que generó malestar en las direcciones de hospitales, que impulsaron aprietes para instarlos a volver a las sedes. El Gobierno aseguró que pueden continuar ausentándose sin represalias. Es decir, se dan el lujo de perder 1.440 trabajadores de todas las disciplinas en medio de una pandemia. Queda claro dónde están puestos sus intereses.

Al conjunto de propuestas y reclamos, las respuestas faltaron o fueron ambiguas. Ferrante dijo que estaban comprados los insumos habituales, pero que hay limitantes por la inflación. A la falta de respiradores le contrapuso el argumento del bloqueo de compra por parte del gobierno nacional. En cuanto a protocolos y capacitación, se comprometieron a trabajar en eso, sin ningún plan ni fechas. Contrariamente al desamparo y falta de organización que denuncian les trabajadores, instaron a la Asamblea a participar de los comités de crisis ya conformados en los hospitales, donde priman las voces directivas pero sin una reorganización y llegada al conjunto del personal.

Por último, dejaron entrever la posibilidad de contratos transitorios para residentes, jefes y concurrentes que terminarían su formación en junio, posibilidad en stand by y que no garantiza la continuidad de todes ni el pase a planta permanente.

No hubo respuestas serias respecto a la centralización del sistema de salud, al plan de contingencia, al salario, las multitareas y el multitrabajo de todo el personal sanitario. Tampoco un compromiso para sostener el canal de reuniones.

Les residentes y concurrentes fuimos a fondo en la reunión, exponiendo que no hay una improvisación de parte de les trabajadores, sino una clara realidad que se choca con intereses de clase del gobierno. Frente a derechos laborales, una vianda. Frente a un programa, evasiones. Cabe destacar que el reconocimiento a la Asamblea CABA es producto de la enorme historia de lucha y organización que tejimos y que, aunque sea un paliativo, el derecho a la alimentación cubierta por el empleador es un reclamo histórico de les compañeres que forman parte del sostén del sistema de salud. Ningún derecho fue ni será conquistado sino es a través de la lucha, y este es el camino que marca la Asamblea CABA.

Les residentes y concurrentes seguiremos organizades en asamblea, para exigirle al gobierno una respuesta inmediata a todos los puntos, porque creemos que defendiendo los derechos de quienes hacemos el sistema de salud estamos defendiendo la salud de todes les trabajadores, y enfrentando con las mejores armas a la pandemia que se instala en un sistema que no puede hacerle frente si no es sobre otras bases sociales.