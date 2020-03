Médicos de Pilar, trabajadores precarizados y sin ayuda

Mientras en el país la sociedad realiza aplausazos para homenajear a los trabajadores de la salud, nos encontramos con la cruda realidad de los hospitales donde no hay suficientes insumos, espacio o medicamentos para llevar adelante la lucha contra esta pandemia. En el día de ayer mientras se realizaba un aplausazo en el Hospital Pirovano, personal del lugar salió a hablar con uno de los medios que se encontraban transmitiendo en vivo para decir que agradecían los aplausos pero que era totalmente necesario que se les realicen los test a todos los trabajadores de la salud ya que son portadores y no sólo están ellos en riesgo, también la familia y la gente que transita por los hospitales. Comentaron también que es tiempo de que su trabajo sea remunerado como corresponde, que con un simple bono no alcanza.

En los últimos días los profesionales de la salud del Hospital Central de Pilar "Sanguinetti", hicieron público un comunicado denunciando la falta de insumos del nosocomio; alcohol, guantes, batas, calzado, figuran entre las necesidades.

Es de público conocimiento de los pilarenses que este Hospital ha sido vaciado por los distintos gobiernos y la única modificación que tuvo fue estética. Los trabajadores no tienen opción o se atienden en este hospital o pagan $500 (pesos) la consulta en la clínica privada "Fátima", que se encuentra a metros, la cual estuvo cerrada la semana anterior ya que una enfermera contrajo Covid-19, y la misma estuvo en contacto con cientos de personas al no reconocer los síntomas que tenía y aceptarlos como una simple gripe.

La realidad sacude al intendente que, en vez de destinar las partidas presupuestarias necesarias, se pasea con el gobernador de Buenos Aires por Pilar presentando el precario estacionamiento que será convertido en un centro de atención a los enfermos de coronavirus.

La sala de terapia intensiva del Hospital Sanguinetti cuenta con no más de 10 camas. La sala de guardia siempre se encuentra colapsada por pacientes con enfermedades varias. Y es común que a los pacientes se les dé el alta con medicación y tratamiento a seguir desde su hogar, con el fin de liberar camas para que otras personas puedan ser internadas.

Inmediatamente se deben atender estas necesidades, este distrito es uno de los que más recauda por contar con el parque industrial más grande del país y por la cantidad de countries que hay en él.

No hay camas, no hay respiradores, no hay insumos.

Existe la promesa por parte del municipio de un refuerzo en los hospitales del distrito llegando a un total de 500 camas a disposición pero aún no está concretado.

¡Que los recursos sean destinados a la salud pública YA! ¡Es urgente que se garanticen en el hospital esté las condiciones óptimas para enfrentar esta pandemia!

¡Basta de precarización laboral para los trabajadores de la salud!