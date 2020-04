Situación sanitaria en Bariloche ante la pandemia

Mientras que en la provincia de Río Negro hay una persona fallecida por coronavirus, cinco casos positivos activos (tres de Cipolletti, internados en Neuquén, y dos de El Bolsón) y cuatro sospechosos (uno de General Roca, uno de Cinco Saltos, uno en Cipolletti y uno en Luis Beltrán); hasta el momento no se han registrado casos positivos en Bariloche. Sin embargo, los trabajadores del Hospital Zonal están preparándose para el inevitable arribo de la pandemia a la ciudad.

Al tratarse de un hospital regional, los profesionales de la salud recibieron la capacitación para realizar los tests (RT-PCR) que permiten identificar el Covid-19. Si bien tanto en Viedma como en Bariloche podrían realizarse estas pruebas, el Hospital Zonal de Bariloche deberá proveerse de insumos de laboratorios privados y no los que suministra el Malbrán. Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Nación está facilitando respiradores a las localidades más necesitadas. Debido a que por el momento no hay casos confirmados en Bariloche, no está asegurada la provisión de la cantidad de respiradores necesarios.

Los cambios implementados en el funcionamiento cotidiano del hospital incluyen la atención en el edificio únicamente a pacientes respiratorios, para contar con la mayor cantidad de camas posibles y garantizar los aislamientos, al mismo tiempo que se mudarán los servicios de maternidad, pediatría y consultorios al SEAS (Servicio de Acción en Salud de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche). Otra novedad es la habilitación de líneas telefónicas para la orientación médica de consultas, tanto en hospitales como centros de salud. Todas estas medidas tienen como propósito disminuir el riesgo de contagio. Sin embargo, los más expuestos son los trabajadores de la salud que cuentan con los equipos mínimos de protección personal, y no está garantizada la provisión de estos recursos en las futuras semanas. A esto se suma la falta de otros insumos y medicamentos debido a que se están reasignando todos los recursos del hospital a esta pandemia, desatendiendo otras necesidades. Solo por citar un ejemplo, se espera que en las próximas semanas la cantidad de Mesygina y Depo-Provera (anticonceptivos inyectables) sea insuficiente.

Si bien el foco de las fuerzas de seguridad está puesto en hacer cumplir el Aislamiento Obligatorio en el Alto de Bariloche, con un sinfín de denuncias de la población por violencia física y verbal, excesos y hostigamiento; una gran preocupación para los profesionales de la salud está puesta en la cantidad de personas que están retornando a la ciudad procedente del exterior. Esto propiciaría que el virus pueda entrar en circulación en la localidad como consecuencia de los pasajeros arribados en vuelos de cabotaje.

En este sentido, durante la primera semana de abril comenzarían a llegar desde Buenos Aires vuelos diarios para recibir a aquellos argentinos que fueron repatriados. Hasta el momento no se han elaborado protocolos sobre estos retornos, ni cuantificado sus consecuencias. Para graficar lo precario de esta situación, el sábado pasado se recibieron en el aeropuerto local a treinta personas, provenientes de la ciudad de Buenos Aires, que habían retornado al país hacía menos de 24 horas desde diferentes lugares de riesgo como EE.UU., Italia y España, entre otros. Ninguno de ellos cumplió con la cuarentena obligatoria. Las diferencias entre el trato violento que reciben los vecinos del Alto contrastan con los privilegios de otros sectores sociales, exponiendo al conjunto de la población de Bariloche.

A pesar de las medidas adoptadas, una de las principales preocupaciones está dada por determinar si el sistema de salud local podrá absorber todos los casos que surjan durante el pico de la epidemia. Por tales motivos, exigimos a las autoridades provinciales la realización de un estudio epidemiológico sobre las proyecciones de casos en distintos escenarios. Esa información debe ser de carácter público y facilitado a todos los organismos competentes, y a la población en general, para tener un panorama real de la situación que enfrentarán los rionegrinos en las próximas semanas.

También demandamos la inmediata intervención del Estado provincial en el reciente vaciamiento y cierre del Sanatorio Del Sol. Esta fraudulenta maniobra dejó cerca de 60 trabajadores de la salud sin empleo, quienes podrían prestar servicio de inmediato ante esta emergencia sanitaria. En la antigua sede donde funcionó el Sanatorio hasta enero pasado, se calcula que hay una disponibilidad de 30 camas de internación.

Nuestro programa incorporó, desde hace muchísimo tiempo, la creación de un sistema de salud unificado que centralice la totalidad de los recursos sanitarios del país. En tiempos de emergencia sanitaria queda reflejada la inviabilidad del servicio de salud privada, ya que es el sistema público el que está absorbiendo a pacientes con obra social y prepagas. Sin ir más lejos, es el propio hospital de Bariloche quien comenzó a dar de forma preventiva la vacuna contra la gripe a toda la población riesgo, aun cuando muchos cuentan con una obra social, como el PAMI.

Ante esto, resulta necesario denunciar la situación de catástrofe sanitaria que está atravesando la ciudad. Entendemos a una catástrofe como aquella situación o evento que supera la capacidad normal de respuesta. No hay que esperar a que el coronavirus llegue a Bariloche para hacer esta afirmación. La reasignación de recursos, la reprogramación de intervenciones, la suspensión de prestaciones y el faltante de insumos y medicamentos resulta en un servicio reducido. Si bien consideramos necesarias las medidas de aislamiento adoptadas, exigimos que se tomen los recaudos necesarios para que todas personas cuenten con acceso a la salud, garantizando su integridad.

Por otra parte, consideramos que es en este escenario cuando más necesarios se hacen los reclamos de los trabajadores de la salud. Exigimos que las ART consideren dentro de las enfermedades profesionales al coronavirus, y que ningún trabajador quede desamparado en caso de contraer la enfermedad. Por su parte, el personal de enfermería y médicos residentes debieran ser considerados como profesionales de la salud, con todas las garantías y derechos laborales correspondientes. Resulta redundante mencionar que ellos van a desempeñar un rol esencial durante la pandemia.

A esto se suma la situación de mucamas y mucamos y agentes sanitarios, administrativos y mantenimiento, quienes perciben los salarios más bajos dentro del personal hospitalario y quienes se ven en la obligación de realizar horas extras para que les alcance el salario, y es justamente en este contexto donde se evidencia el rol fundamental que desempeñan. Sin estos trabajadores no hay plan de contingencia posible.

Ante este panorama exigimos:

Centralización de todo el sistema de salud argentino, público, de universidades nacionales, de obras sociales y privado. Así como también la centralización de los laboratorios públicos y privados. Nacionalización total del financiamiento del sistema de salud.

Jornada laboral de 6 horas para los trabajadores de la salud, dado que se trata de un trabajo de riesgo. Igualación salarial tomando como base los salarios más altos para en todas las profesiones y para los trabajadores administrativos.

Formación de comités de seguridad e higiene en todos los hospitales públicos y privados integrados por trabajadores electos en asamblea. Entrega inmediata de EPP (Equipos de Protección Personal) para todo el personal.

Aumento inmediato del presupuesto de salud sobre la base del no pago de la deuda y la eliminación de los negociados a costa de la privatización de la salud.