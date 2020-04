La Plata: el intendente Garro despide a trabajadoras del SAME en medio de la crisis sanitaria

Dos trabajadoras del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fueron despedidas por la intendencia de Julio Garro el 1 de abril. El SAME no solo es un servicio esencial sino que en esta crisis sanitaria juega un papel central. Es justamente esta atención ambulatoria la que según la publicidad oficial atiende a quienes llaman manifestando síntomas compatibles con el coronavirus, para evitar que deban desplazarse hasta las guardias de los hospitales para ser atendidos. Es decir que su tarea es fundamental para evitar el crecimiento de los contagios.

Cuando las compañeras exigieron explicaciones por parte del municipio, el único motivo que les comunicaron fue que una de ella portaba un pañuelo verde mientras trabajaba. Es decir que además de una política de ajuste es un ataque a la organización de las mujeres, en un intento por regimentar a los trabajadores.

En lugar de despedir el gobernó debería incorporar más personal y garantizar los insumos necesarios, ya que los trabajadores realizan guardias de más de 12 horas diarias, con poco descanso entre turno y turno, y ni siquiera cuentan con los elementos de protección adecuados para exponerse al virus.

Es importante destacar que las compañeras fueron notificadas de su desvinculación laboral el mismo día en que se decretaba el cese de los despidos por los próximos 60 días. El DNU solo contempla a los trabajadores del sector privado, mientras que los trabajadores del Estado nacional, provincial y municipal sufren cesantías y no renovaciones de contratos, como sucede en decenas de dependencias de la Municipalidad de La Plata y a nivel provincial en Educación y en Vialidad.

El despido de trabajadores en medio de la pandemia, y de la paralización de gran parte de la actividad del país, deja a estas familias sin posibilidad de sostener a sus familias ni de conseguir otra fuente de ingresos, mientras siguen subiendo los precios de los alimentos. Es un acto criminal.

Desde Tribuna Estatal convocamos a rodear de solidaridad a las compañeras y acompañarlas en la organización de la lucha por si reincorporación. Reclamamos a los sindicatos estatales una campaña contra todos los despidos del sector público.