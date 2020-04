Cutral Co: el sistema sanitario ante el primer caso de coronavirus

Este miércoles 1 de abril se confirmó el primer caso de coronavirus en la localidad neuquina de Cutral Co. Se trata de un hombre que arribó de Río Gallegos hace unos días.

La confirmación del caso desnudó dos carencias centrales. Por un lado, la falta de testeo a las personas que ingresan a la provincia (más aún, cuando vienen de lugares con mayores contagios). Y, por el otro, dejó al descubierto el vaciamiento sanitario en el que se encuentra el Hospital Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul.

Algunas enfermeras de la guardia se encuentran en un proceso de aislamiento por haber tenido contacto con el paciente, ya que no contaban con los elementos básicos de prevención al momento de su atención. Tampoco han sido testeadas para determinar si efectivamente fueron contagiadas, por lo que se expone inclusive a sus propias familias.

Los trabajadores de la salud de todos los sectores del hospital (guardia, obstetricia, rayos, terapia intensiva, etc.) hace ya tiempo vienen denunciando públicamente que no cuentan con los elementos necesarios de protección y desinfección. En algunos casos, ellos mismos se han comprado sus propios barbijos, guantes, protectores faciales, camisolines, y otros elementos. Otros han conseguido insumos por medio de donaciones.

La Unidad de Terapia Intensiva del hospital cuenta con solo cinco respiradores artificiales. Dos de ellos ya se encuentran en uso por pacientes con otras afecciones y uno ahora por la persona con covid-19. Por lo que, en este momento, hay disponibles sólo dos respiradores para las dos ciudades, que suman más de 50.000 habitantes.

Reina además una creciente preocupación por las afirmaciones del Ministerio de Salud de la provincia, de trasladar la terapia intensiva y al personal al hospital de Zapala. Esto dejaría a Cutral Co y Plaza Huincul totalmente desprotegidas no sólo ante nuevos casos de covid-19 sino de cualquier otra patología que requiera respirador y de atención con permanencia en UTI. El reciente traslado del paciente con coronavirus desde Cutral Co a Zapala es parte de esa política y oficializa, a su vez, el vaciamiento del Hospital local.

Todos los bloques políticos patronales de la provincia votaron, por iniciativa del gobernador Omar Gutiérrez (MPN), una ley que habilita a contraer deuda por 140 millones de dólares, supuestamente destinada a atender la emergencia sanitaria. De ese monto al municipio de Cutral Co le corresponderían casi 400 millones de pesos y a Plaza Huincul unos 171 millones. Sin embargo, los insumos necesarios para el hospital no llegan a tiempo para evitar la propagación de la pandemia.

Tampoco, a pesar del endeudamiento, se han dado respuestas a las y los trabajadores de Clínica Cutral Co, que vienen luchando por su reapertura y en defensa de los puestos de trabajo. La Clínica Cutral Co cuenta con 20 camas en salas comunes, 5 en UTI, dos equipos de asistencia mecánica respiratoria y personal para su funcionamiento, todo lo cual se encuentra ocioso.

Lo que necesitamos es un sistema único de salud que avance en la reapertura inmediata de la Clínica Cutral Co, bajo control de sus trabajadores. Por otra parte, es necesaria la organización de las y los trabajadores hospitalarios para reclamar la protección necesaria para atender a los posibles casos de coronavirus, formando comités de salubridad que supervisen estas condiciones.