Lo que hay detrás del video de Schiaretti

Encubrimiento de la realidad y de la responsabilidad de su gobierno

En un discurso grabado y emitido por las redes sociales del gobierno provincial el gobernador Schiaretti hizo un repaso de las medidas tomadas hasta ahora por su gobierno para enfrentar la crisis sanitaria producida por la pandemia del Coronavirus.

El mensaje en términos generales intenta mostrar un gobierno activo y preocupado “por la vida de cada uno de sus hijos” como recalca en el alegato final del mensaje, también se busca destacar, mediante un zócalo que aparece durante todo el video y que dice que “se incrementó un 73% la cantidad de camas críticas con respirador”, la supuesta intención del gobierno de preocuparse por uno de los equipamientos clave para la atención.

El objetivo final y profundo es netamente político. Busca eximir a su gobierno de la responsabilidad que le cabe por los estragos que pueda causar la pandemia en nuestra provincia, busca despegarse de más de 20 años de gobiernos de una coalición pejotista que ha desfinanciado, desmantelado, privatizado y achicado el sistema público de salud donde faltan insumos, infraestructura, recursos humanos y que ha llevado a la enorme mayoría de las y los trabajadores del sector a cobrar salarios por debajo de la línea de pobreza.

Pero desmenucemos de principio a final el mensaje de Schiaretti, porque es muy importante para los trabajadores y la población analizar lo que dice y contrastarlo con la realidad y con lo que viene sucediendo en el resto del mundo y también es muy significativo ver lo que estuvo ausente de su discurso.

Camas críticas con respirador, vaciamiento y medidas insuficientes

Schiaretti lanza en el mensaje una catarata de números respecto de las camas críticas que parece más destinada a confundir al oyente que a aclarar algo. Hace una mescolanza refiriéndose por un lado a las “camas críticas” y por otro lado a las “camas críticas con respirador” cuando la experiencia que nos muestra el mundo es que justamente el equipamiento esencial para paciente graves por coronavirus en el respirador artificial, por lo tanto, se debe centrar la atención en este tipo de camas, la cama crítica con respirador.

Respecto de estas últimas dice que se partió de 326 (una cifra que reconoce el vaciamiento y que establece un piso muy bajo para cualquier comparación porcentual como sobre la que hace hincapié), actualmente hay 563 y que se podría llegar a 853 (“si la Nación autoriza la compra de 290 más”).

Ahora suponiendo que esto se concrete, analicemos estos números, 563 respiradores para toda la provincia de Córdoba implican la existencia de 17 respiradores cada 100.000 habitantes. ¿Es realmente suficiente? Difícil de saber en medio de un ocultamiento generalizado de información sanitaria tanto a nivel provincial como nacional. Pero podemos tomar como referencia a España cuyo sistema sanitario colapso brutalmente dejando sin atención y sin respirador a miles de pacientes que terminaron falleciendo por no contar con este instrumental médico vital. Bueno, España tiene cerca de 30 respiradores cada 100.000 habitantes. Es decir que la cifra a todas luces es totalmente insuficiente y no llega ni siquiera al nivel de los sistemas que colapsaron. Además, hay que tener en cuenta que no todas esas camas críticas con respirador van a estar disponibles para pacientes con Covid-19, ya que existen otras patologías que habitualmente requieren respirador.

Recursos Humanos, lo que esconde la estrategia de los Hospitales Covid

El gobernador mencionó la incorporación de 600 nuevos agentes de salud para atender la contingencia de la pandemia. Sin embargo, no se informa y nadie sabe cómo están distribuidos esos trabajadores. El Ministerio de Salud diseñó una estrategia supuestamente para centralizar los casos de coronavirus en algunos hospitales de Capital y otros en las ciudades más grandes del interior, a esos hospitales se han dirigido principalmente los escasos recursos, dejando más de la mitad de los hospitales provinciales del interior sin la provisión de los recursos adecuados tanto de insumo, equipos de protección personal como de personal con la excusa de que “no son Covid”, un eufemismo que se usa para justificar que los recursos asignados son insuficientes. Parece que lo de cuidar a los cordobeses “vivan donde vivan” no es tan así, y muchos lugares del interior quedarán abandonados a su suerte ya que una pandemia de estas características no discrimina geográficamente ni entre lugares grandes o chicos.

Lo que no dijo, los trabajadores de la salud ausentes

En toda su alocución en gobernador ni siquiera mencionó a las y los trabajadores de la salud, quienes van a estar en la trinchera, frente a frente con el virus y con la posibilidad cierta de enfermarse (en España el 15% de los casos positivos se da entre personal sanitario). Este “olvido” no es casual, ya que es uno de los sectores más descuidados y olvidados históricamente por su gobierno donde ha aplicado un feroz ajuste. Así las cosas, los trabajadores de la salud no tenemos garantizado por parte de la provincia ni siquiera la provisión adecuada y suficiente de EPP (equipos de protección personal) y se multiplican las denuncias al respecto en distintos lugares de trabajo.

Qué debemos exigir

En un pedido de informe realizado por nuestra legisladora Soledad Diaz al ministro de Salud de la Provincia, Cardozo, solicitamos toda la información pertinente a la aparatología e insumos con que contaba la provincia, detallado por hospital lo mismo que la nómina de agentes contratados. Obviamente ese informe en consonancia con la política de ocultamiento de información y bloqueo mediático a las voces criticas en la provincia nunca fue contestado.

Reclamamos la centralización de todo el sistema de salud, para evitar tener el sistema publico colapsado y que sobren camas críticas en el sector privado. La salud no debe ser un negocio y en ese sentido se deben tomar medidas concretas para garantizar el acceso de toda la población a los recursos que se necesiten para salvar la vida. Exigimos la provisión de adecuados EPP que cumplan las normativas técnicas apropiadas y en cantidad suficiente mientras dure la emergencia. Aumento de presupuesto y personal para todos los hospitales (no solo para “los Covid”) ya que la estrategia provincial esta destinada al fracaso. Aumento salarial de urgencia para todo el personal de los hospitales, exigimos que el bono de 5.000 pesos de Nación sea incorporado al básico para que impacte con un mayor valor en nuestro salario de bolsillo. Las y los trabajadores de los hospitales debemos tomar la tarea de organizar Comités de Seguridad e Higiene conformado por trabajadores que vehiculice los reclamos y denuncias, la existencia ya de 4 casos de trabajadores sanitarios contagiados por coronavirus en la provincia habla a las claras de la vigencia y urgencia de este punto. Para lograrlo debemos avanzar con asambleas que confeccionen pliegos de reclamo por hospital.