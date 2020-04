Quitilipi-Chaco: grave denuncia de las condiciones de atención en el hospital

Dolores Pereyra, una enfermera del Hospital de Quitilipi, sacudió las redes sociales con una denuncia contundente de las condiciones de trabajo en el Hospital de Quitilipi. Sostiene que, habiendo tomado muestras de casos presuntos de coronavirus, dichas muestras fueron llevadas por un policía en un paquete casero, teniendo luego que descartarlas por contaminadas. Una segunda muestra también fue mal tomada, y recién días después fue a hacer el análisis a Resistencia. Así, por las idas y vueltas con las muestras y por falta de condiciones de seguridad, todo el hospital quedó en riesgo de contagio, por trabajar sin barbijo adecuado, camisolín ni insumos. Sin alcohol ni tensiómetro “lo mínimo indispensable para trabajar” falta, dejando a los trabajadores en una situación de riesgo total.

“Tengo una hija de un año y ocho meses, quiero volver teniendo la certeza de que no me infecté, pero no puedo”, dice la compañera, con 14 años de antigüedad. “Acérquense al Hospital, que la gente se saque el miedo. Yo no conozco a la directora del Hospital, trabajo en el turno noche y nunca la vi”, “Hay que colaborar, nos dicen, pero con nosotros ¿quien colabora?”.

En el Chaco hasta este sábado, el Ministerio de Salud anuncio 6 nuevos casos positivos de coronavirus, 9 personas fueron dadas de alta con 7 personas fallecidas, fueron descartados 605 casos.

La denuncia del Hospital de Quitilipi se suma a la de Resistencia, donde en el Hospital Perrando hay al menos 10 trabajadores infectados por trabajar sin las condiciones de seguridad adecuadas. La falta de condiciones de trabajo de los médicos puede provocar un colapso aún mayor del sistema sanitario, si empiezan a producirse vacantes por enfermedad entre los trabajadores de la salud, en una situación donde ya faltan nombramientos de médicos y enfermeros en todo el territorio provincial.

Chaco es la tercera provincia con más caso del coronavirus con una salud totalmente abandonada por parte del Estado provincial. En la provincia, esto viene sucediendo con los distintos gobiernos PJ y antes la UCR que vienen gobernando la provincia y vaciando la salud pública. Hoy más que nunca hay que poner un plan de medidas sanitarias de emergencia dirigido por los trabajadores de la salud, para hacer frente a la pandemia, poniendo por delante las necesidades de los trabajadores y no el pago de la deuda al FMI o la banca.