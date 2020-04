Campana: la salud de los trabajadores y la población en el horno.

No se cumplieron ni 20 días de la cuarentena cuando la presión para retomar la producción que están ejerciendo las patronales, con la complicidad de las direcciones sindicales, ya se hace sentir en nuestra ciudad.

La extensión de la cuarentena puede venir acompañada de una mayor flexibilización respecto a las empresas que están exceptuadas, dando por tierra con los efectos sanitarios del aislamiento obligatorio

Con Siderca a la cabeza, el empresariado local íntima a los trabajadores a presentarse a sus puestos el 13 abril, mediante mensajes de gerencias y jefaturas que citan el decreto 297/20, donde se les informa que tienen que volver a sus puestos de trabajo.

El argumento de Siderca y otras es que su situación e ajusta a lo establecido por la norma en cuanto las "Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias podrán solicitar autorización a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su actividad y dotación de personal". Este motivo es completamente falso, ya que la maquinaria no corre ningún riesgo porque las condiciones de funcionamiento están garantizadas por una guardia mínima que desde el inicio de la cuarentena está operando, en las mismas condiciones del inicio de la cuarentena, con supervisores que no pararon y han estado expuestos periódicamente.

De la misma manera, puertos como TZ han presionado para trabajar sin estar relacionados con alimentación y con la industria automotriz parada. Sin olvidar que reiniciaron tareas antes de tener los resultados de un caso sospechado de Covid-19.

Las cerveceras, contra la voluntad de los trabajadores, torcieron el primer decreto presidencial autoexceptuandose como actividad esencial por ser alimenticias, pero estamos hablando de cerveza, no de carne o pan.

Paolo Rocca y las demás patronales ocultan que están preparando un retorno normal a la producción para seguir acumulando ganancias y stock.

Los trabajadores que están siendo presionados para retornar a sus puestos de trabajo no están vinculados a tareas que de no realizarse impliquen un daño al proceso de producción.

Un retorno a la "normalidad productiva" que implicaría el traslado, contacto y vuelta a sus hogares de miles de trabajadores sería una bomba de contagio viral que atentaría contra la salud de la población, sumado a la escasa preparación tanto a nivel de infraestructura como de personal con que cuenta la salud pública de la ciudad, para nada preparada para tratar a los cientos o miles de probables contagios.

Los trabajadores debemos organizarnos para exigir a las patronales y al gobierno:

El mantenimiento de la cuarentena el tiempo que sea necesario a fin de no perder lo poco logrado hasta ahora. La experiencia mundial de relajación del aislamiento social enseña que la curva podría acelerarse rápidamente.

Que las empresas se hagan cargo de los sueldos de todos los trabajadores con las ganancias que acumularon en los últimos años. Rechazar y denunciar cualquier intento de la patronal de despedir o suspender trabajadores.

Exigir aumento de presupuesto sanitario para dar protección adecuada a nuestros médicos y enfermeros y a todo el personal que trabaja en salud; preparar al sistema de salud local para la eventualidad de un agravamiento de la pandemia, con la compra de respiradores y otros insumos y realizar un testeo eficiente para un buen diagnóstico de la situación sanitaria que permita una estrategia adecuada para el futuro inmediato.

Centralización de todos los recursos de salud, públicos, privados y de seguridad social, por el Estado, con el objetivo de atender las necesidades de toda la población, sin distingos de cobertura médica.

Desconocimiento de la fraudulenta deuda externa. No pago de esta. Utilización de esos recursos para la emergencia sanitaria.