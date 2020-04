Chaco: grave situación en el Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli

Desde el 18 de Marzo que los trabajadores de salud venimos manifestándonos a través las redes sociales porque en nuestro hospital no contamos con los elementos de protección personal adecuados para hacer frente al Covid-19.

Nunca contamos con la totalidad de los recursos y equipamientos y esta carencia hoy se ve potenciada por la pandemia Covid-19, como hospital no estamos preparados, más allá de que las autoridades del gobierno publiquen en redes sociales que se está refaccionando el hospital para agregar 57 camas de internación más, esto no es efectivo porque de nada sirve ampliar la internación si el personal sanitario está altamente expuesto por falta de barbijos, camisolines, y condiciones mínimas de seguridad para no enfermarnos. El hospital Bicentenario es hospital de referencia para todo el impenetrable de Chaco, y nunca estuvo equipado como corresponde, nunca contamos con condiciones dignas de trabajo, a todo esto se suma que hay compañeras y compañeros en situación de precarización laboral desde hace 8 y 10 años, con sueldos miseria.

Como hospital de cabecera debe atender a población que llega de parajes alejados del Impenetrable, hasta 150 km por caminos de tierra. La falta de ambulancias y el estado de los caminos agravan la situación en todos los pueblos.

Todos los hospitales de la provincia están desabastecidos, el hospital Perrando y el hospital Pediátrico de Resistencia no tienen recursos ni elementos de protección, así no podemos brindar atención de calidad. Por eso, ya hay más de 10 trabajadores de la salud infectados y la cantidad va creciendo. Las autoridades hospitalarias están al tanto de la situación, se han hecho notas solicitando recursos y elementos de protección personal. Pero el sistema de salud tiene problemas de arrastre y el presupuesto es totalmente insuficiente.

Al intendente local se le ha planteado la situación, el gobernador y su gabinete por redes difunden que hay insumos, pero la realidad es otra. El personal de salud sufre la situación y está altamente expuesto porque no tenemos recursos, no tuvimos nunca condiciones dignas de trabajo, ahora con la situación grave de la pandemia, la faltante crónica de recursos y equipamientos se ve más que potenciada