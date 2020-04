Coronel Rosales: Naufraga la salud pública

“La situación del Hospital Naval pasó de crítica a desesperante"

El doctor Alejandro Aducci, secretario general de la Asociación de Médicos de Coronel Rosales, afirmó que la situación del Hospital Naval Puerto Belgrano "pasó de crítica a desesperante. Los fondos que se esperaban no llegaron y, aparentemente, no van a llegar. Por lo tanto, el nosocomio no estará en condiciones, en primera instancia, de afrontar la pandemia cuando se lo había puesto como Hospital Militar de referencia ante la emergencia sanitaria”. Además, destacó que “no están proveyendo insumos porque hay deudas millonarias”. Finalmente, aseguró que está tratando “de movilizar de alguna manera a los gremios, afiliados y autoridades de la Armada para que tomen cartas en el asunto, y realicen lo que haga falta para que esto se corrija…Lo digo con una profunda emotividad, con angustia y tristeza, porque así lo siento. No le vemos la salida a esta situación. Y si no hay salida, la posibilidad de cierre es inminente". (La Nueva, 7/4/20)

En tanto, el director del Hospital Naval, capitán Dr. Roberto Ibañez, planteó que está charlando proveedor por proveedor para ver si le pueden condonar la deuda y empezar a sumar insumos, los cuales serían pagados a través del Tesoro Nacional y de licitaciones".

El intendente Mariano Uset (Juntos por el Cambio) afirmó que el plan para enfrentar la pandemia en el distrito NO contempla al Hospital Naval Puerto Belgrano, para una ciudad con 70.000 habitantes, miles de ellas dentro de la propia base.

El jefe de la Armada manifestó “ciertas incertidumbres sobre la disponibilidad de los fondos" (LaNueva 8/4/20). Según el intendente Uset, le pidieron que "miren y enfrenten esta problemática como propia, no como una situación de asistencia a la comunidad como si estuvieran en Haití o Chipre. Acá, el problema lo estamos teniendo todos, incluyendo a los militares que viven acá con sus familias. Estamos todos en el mismo barco. Si se hunde, nos hundimos todos".

El sistema de salud en Coronel Rosales nunca fue concebido ni pensado para prescindir del Hospital Naval, en una ciudad de 70.000 habitantes, donde la mitad son afiliados a IOSFA (Inst. de Obra Social de las Fuerzas Armadas).

El IOSFA, que tiene unos 36.000 afiliados, le adeudaba $22 millones a principios de año, más un recorte de 25 millones a partir de mayo del año pasado, efectuado por la dirección de Sanidad de la Armada para derivarlos a paliar el déficit del hospital Pedro Mallo de la Armada en Buenos Aires, según denuncian sus propios trabajadores.

“La crisis por la que atraviesa el hospital naval hizo que en los últimos meses se recargara el sistema público del Hospital Municipal y se recargaran las salas médicas, no contamos con terapia intensiva o 17 camas en lugar de 50", dijo Uset, quien se quejó de la falta de comunicación por parte de la Armada.

Rozando el cinismo, el director del hospital, capitán Ibáñez, pidió “que la comunidad tenga tranquilidad” y agregó que tras comunicarse con los responsables de las empresas proveedoras, para explicarles la situación financiera, habría encontrado una “cálida respuesta y comprensión de la situación”

Es evidente que el Estado no está “presente” para salvaguardar la vida. Los trabajadores de Punta Alta, ATE, y los propios trabajadores del Hospital Naval deberán tomar en sus manos la defensa del hospital, tal como lo muestran distintas acciones llevadas a cabo por obreros de Argentina y el mundo. Sólo los trabajadores defenderemos consecuentemente nuestra salud y nuestras vidas.