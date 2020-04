Ciudad de Córdoba: el intendente Llaryora y el ministro Cardozo improvisan con centros de salud vaciados

Según las últimas informaciones publicadas por medios locales, el intendente Martín Miguel Llaryora y el ministro de salud provincial Cardozo habrían establecido la coordinación de los centros de salud municipales (CS) y provinciales para brindar atención según un circuito organizado del siguiente modo: 65 centros que harán atención mixta (febriles respiratorios y atención general); 12 que lo harán de lunes a viernes, las 24 horas; 14 que ampliarán su franja horaria y 39 que mantendrán la atención de 7 horas.

Se trata de una improvisación, si se tiene en cuenta que la pandemia de coronavirus ha puesto de relieve la desinversión de años en los 100 centros de salud municipales situados en los diferentes barrios, tanto en materia de infraestructura y equipamiento como de insumos y personal.

La reorganización de este esquema desmantelado y con escasísimas medidas de seguridad, sin una ampliación significativa de sus recursos y sin afectar a las obras sociales y la salud privada –que sigue reservada para quienes pueden pagarla-, redundará en nuevas complicaciones para la población más humilde. Es el método de la “frazada corta” para los pobres, ya que las inversiones anunciadas en el “plan” de coordinación no alcanzan para la gran demanda de insumos que ya escaseaban antes de la pandemia.

Las familias precarizadas dependen plenamente para su atención de estos CS, que ofrecen como pueden servicios odontológicos, ginecológicos, de pediatría y clínica médica, con provisión de vacunas y leche para embarazadas, lactantes y niños pequeños; y además atienden pacientes crónicos que requieren medicación ambulatoria. Nuestros compañeros del Polo Obrero -organización que viene creciendo en las barriadas más pobres de la ciudad y en localidades próximas, al calor de los reclamos por vivienda digna y trabajo genuino – vienen denunciando que cada vez encuentran menos recursos en los CS a donde asisten.

Para estas familias, que viven al día y no cuentan con recursos para garantizar en esta cuarentena el alimento y la higiene, la redistribución de los CS supone muchas dificultades. Los vecinos están familiarizados con un esquema de atención y no necesariamente cuentan con medios para desplazarse a lugares más distantes; se presentan allí donde históricamente fueron atendidos con esa misma expectativa y no todas las demandas se pueden satisfacer, lo que ocasiona conflictos.

Por otra parte, hay dificultades vinculadas a los servicios: por ejemplo, se vuelve inviable la continuidad de tratamientos terapéuticos psicológicos o psiquiátricos, de trámites vinculados a la asistencia económica, a la ILE; la sugerencia de realizar acompañamientos virtuales y telefónicos se topa con las dificultades inherentes a la tecnología, a los recursos disponibles y a que el trauma no puede abordarse desde la virtualidad. (Es lo que se observa, de modo análogo, con las situaciones de violencia doméstica, que se han visto potenciadas ante la exigencia de convivir bajo un mismo techo con el agresor: hoy no encuentran modo de ser canalizadas ante el colapso de los pocos refugios del polo de la mujer). La consecuencia esperable es que la gente que ya estaba mal haya empeorado su situación.

La limitada provisión de medicamentos también alarma a los sanitaristas: hay escasez de paracetamol, de vacunas, de anticonceptivos; los insumos para protección son escasos y los equipos médicos están diezmados por el necesario resguardo del personal de más de 60 años o con patologías y por la no cobertura de licencias, fallecimientos o jubilaciones. El malestar está a la orden del día, tanto entre el personal como en la población.

Los profesionales de los Centros de Salud se preguntan si el esquema podría ser peor que la enfermedad, generando un incremento de la circulación de los vecinos en el territorio, llevándolos a incumplir la cuarentena y exponiendo a la población al contagio comunitario.

Frente a esta situación, debemos retomar el método que se dieron los enfermeros del Hospital de Urgencias primero y luego los trabajadores del Príncipe de Asturias:

• Establecer un pliego de reivindicaciones que organice las demandas del conjunto de trabajadores de los CS para garantizar los servicios a la comunidad, ya que son los medios más próximos que las familias más humildes tienen para hacer frente a su necesidad de salud.

• Conformar comités de higiene y seguridad para controlar el cumplimiento de las medidas necesarias para desarrollar la tarea sin exponerse ni exponer a otros a un posible contagio.

• Exigir la incorporación del personal necesario para garantizar todas las prestaciones médicas, respetando el cumplimiento de la licencia de los agentes de salud exceptuados. La ampliación de los horarios de atención en los CS no puede ser el argumento para cambiar las condiciones de trabajo de los agentes municipales o provinciales.

• Garantizar los medios adecuados para el traslado de enfermos COVID19 al polo sanitario.

• Efectivizar test masivos a la población para evitar la propagación del virus en barriadas populosas.

La organización de los trabajadores es la única garantía de intervención eficaz frente a los gobiernos municipal y provincial, ajustadores y negligentes.