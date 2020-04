Lo que el gobierno de Córdoba no dice de la transmisión comunitaria de Covid-19

En la provincia de Córdoba hay trasmisión comunitaria de coronavirus, los casos van en ascenso, y se registran en el interior provincial que no venía registrando una escalada tan vertiginosa en la curva que grafica la situación de infectados, que el gobierno informaba. En este marco, las localidades de Villa Parque Santa Ana y Villa del Prado, sobre la ruta provincial 5, permanecen aisladas. El gobierno dice que estaría realizando hisopados masivos.

Los partes oficiales dan cuenta que la localidad de Villa Parque Santa Ana tiene 6 personas infectadas, la ciudad de Alta Gracia también tiene 6, y hay una persona que contrajo el virus en Falda del Carmen. Todos estos lugares están ubicados en el departamento de Santa María, y dan cuenta de 13 casos en total.

Solo en la localidad de Saldan registra al menos 27 casos positivos, que se han desarrollado entre adultos mayores y empleados de un geriátrico. Sucede que ayer se dio a conocer que un médico que trabaja en Saldan, tenía el virus y que en el geriátrico donde trabaja se contagiaron 6 trabajadores y 21 ancianos. El médico infectado es el profesional de cabecera de Pami en la zona, con lo cual es posible que se confirmen nuevos casos en otras localidades serranas.

Otro caso de transmisión comunitaria que el gobierno viene ocultando sucede en el mercado de abasto de la ciudad capital, donde hay ya un caso confirmado oficialmente y se esperan los resultados de otros. Según los trabajadores del mercado, hay por lo menos cinco infectados.

Tambien en la Ciudad de Córdoba hay denuncias de trabajadores de la salud en torno a la falta de elementos y condiciones de seguridad para afrontar la pandemia. En el interior la falta de recursos es más aguda. Si se recorre la provincia queda expuesto el vaciamiento del sistema sanitario, y la vulnerabilidad a la que está expuesta el conjunto de la población.



Cuarentena y abandono gubernamental

Vecinos de las localidades de Villa Parque Santa Ana dan cuenta de la completa falta de asistencia de parte del gobierno provincial y municipal. Esta situación se agudiza con el aislamiento y corte de ingresos al pueblo, porque no se terminó de entregar a domicilio los módulos de estudiantes secundarios del Paicor. Los kioscos y negocios se encuentran cerrados.

Un vecino declaró a Prensa Obrera “No recibimos nada las familias que estamos acá, el intendente se lava las manos, o aparecen para la prensa. No nos están proveyendo de nada, ni alcohol, ni guantes, ni barbijos; igual que mercadería tampoco; supuestamente estaban empadronando, pero te decían que no sabían cuánto iban a mandar, y si tenías asignación universal, tu esposa, no te correspondía”.

“Las autoridades se lavan las manos, pero cuando necesitan los votos te tocan la puerta, o te pagan como saben hacer acá, vienen, te pagan $2.500 pesos y te piden tu voto. Acá si no trabajas no comes, acá si vos no sos conocido del intendente no te dan nada. Si no haces política y estas del lado de ellos, no recibís ni un kilo de azúcar”, concluyó el contundente testimonio .

Todo esto es sistemáticamente ocultado por el gobierno de Schiaretti y por su ministro de Salud, Diego Cardozo, hasta que los casos salen a la luz por las denuncias de los propios afectados. Las razones de ese ocultamiento se encuentran en la pobre respuesta del gobierno para enfrentar la pandemia. No se ha centralizado el sistema sanitario, el presupuesto de salud se ha aumentado poco más del 10%, no hay testeos masivos, las camas criticas apenas superan las 500 y el personal profesional es mucho menor. Además desde el mismo gobierno se sacan resoluciones que autorizan a empresas a incumplir la cuarentena.

La vida y la integridad de la población no puede quedar en manos de los gobiernos que privilegian las ganancias empresarias. Necesitamos el control obrero y popular, por medio de comités en lugares de trabajo y barriadas.