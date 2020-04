Córdoba: el gobierno proyecta cavar 2.000 tumbas y no responde pedidos de trabajadores de la salud 

Hace semanas se están cavando cientos de tumbas en el cementerio San Vicente de la ciudad de Córdoba. De acuerdo a La Voz del Interior, la medida fue impartida desde el Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia (COE). Según el mismo medio de comunicación “fuentes municipales indicaron que se excavaron alrededor de 100 fosas por día y que ya serían más de 400. Proyectan alrededor de dos mil”.

En declaraciones a Infobae, el vocero del sindicato de trabajadores municipales (Suoem), Damián Bizzi también manifestó que “se están profundizando las tareas de mantenimiento de los hornos crematorios, ante la hipótesis de que se requiera una mayor incineración de los cuerpos”.

Según Infobae “para el sindicato, la difusión de las imágenes de las tareas en el cementerio de San Vicente son parte de un ´reconocimiento´ a las labores que hacen los empleados municipales en el marco de la pandemia”.

El gobierno presenta el cavado de tumbas como una medida preventiva, mientras se suceden denuncias de falta de personal médico e insumos por parte de trabajadores de la Salud. ¿A esto se refiere el ejecutivo provincial cuando dice estar preparado para lo peor? Mientras el gobierno provincial cuenta con 563 camas críticas, y en el interior provincial se hacen colectas para comprar un respirador.

El ministro de Salud realizó en sucesivas oportunidades anuncios tramposos tendientes a presentar al gobierno con iniciativa y capacidad de respuesta para enfrentar la pandemia. En todos esas conferencias y anuncios, el gobierno miente, como quedó demostrado con la transmisión comunitaria que ya tenemos en varias localidades de la provincia (Saldán, Santa Ana, etc.). Las denuncias, pedidos de informe, y proyectos de ley presentados en la Legislatura a través Soledad Díaz García nunca fueron contestados.

La orden de cavar 2.000 tumbas y reforzar los hornos crematorios para una ciudad de 1,4 millones de habitantes es la más cruda demostración de que el gobierno no toma las medidas necesarias para enfrentar la propagación de la pandemia, porque privilegia las ganancias de los capitalistas para quien gobierna; las ganancias de los sectores privados de salud al no centralizar la salud, de los industriales al autorizar el incumplimiento de la cuarentena, de los capitalistas en general al no aumentar el presupuesto sanitario.

Para garantizar la salud y la vida de la población es necesario que se tomen urgente todas las medidas que con el avance de la pandemia se vuelven elementales. Es necesario aumentar el presupuesto de salud, la conformación de comités de higiene y salubridad, multiplicar los testeos, la centralización todo del sistema de salud.