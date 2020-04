Bahía Blanca: entrevistamos a una trabajadora de la salud del Hospital Municipal

Las trabajadoras y trabajadores de la salud conforman la primera línea en la lucha contra el avance del coronavirus, pero deben desarrollar sus labores bajo un importante riesgo de contagio, producto de años de vaciamiento del sistema sanitario, la responsabilidad de los sucesivos gobiernos y el silencio de las cúpulas sindicales. El reciente contagio de tres trabajadores del Hospital Municipal “Leónidas Lucero”, en una ciudad que tiene hasta el momento 16 casos confirmados de COVID-19, da cuenta de una situación que, de sostenerse, podría desencadenar un colapso sanitario cuando se alcance el pico de la pandemia dentro de unas semanas.

Prensa Obrera se comunicó con Erica, enfermera del Hospital Municipal, quien nos describió una situación que es común a los trabajadores de la salud en todo el país, como la escasez de elementos de seguridad e higiene y la inexistencia de testeos entre la planta de empleados del hospital.

- ¿Considerás suficientes las medidas tomadas por el municipio ante la pandemia?

- En un primer momento, sí. El planteo de preparar centros respiratorios, reubicar personal y distribuir los insumos era bueno. Pero la realidad marca otra cosa. La falta de insumos y los recursos humanos acotados hacen que, por ejemplo, uno de los centros respiratorios pensado para atender hasta las 18 horas, solo lo puede hacer hasta las 1.

- ¿Se realizan testeos a los trabajadores de la salud?

- No, el testeo es inexistente en las trabajadoras y trabajadores municipales. El mayor problema es el recorte de presupuesto.

- ¿Han reclamado elementos de seguridad?

- Obvio que sí. El reclamo se hizo a los jefes inmediatos (coordinadoras), pero la respuesta es siempre que los insumos están en camino. A casi un mes del comienzo de la cuarentena no hemos recibido nada. Se realizó un recuento de los materiales existentes en las distintas salas para repartirlos de manera equitativa y con eso estamos hasta ahora. Los vecinos donaron camisolines y en el caso de algunos elementos nos organizamos para comprarlos de manera particular para protegernos y proteger a nuestras familias. Los protectores faciales y camisolines fueron destinados a los centros respiratorios, pero consideramos que todos deberíamos tenerlos, ya que no sabemos quién tiene o no el virus.

- ¿Cuál fue la reacción de las autoridades ante los contagios que se dieron en el Hospital Municipal y el HAM (Hospital de la Asociación Médica)?

- Solo se reforzó la capacitación en los centros respiratorios, como, por ejemplo, el quitado seguro de camisolín. En los centros vacunatorios en los que se atiende a los grupos de riesgo (adultos) no se hizo nada.

- ¿El Sindicato de Trabajadores Municipales los ha acompañado o contenido de alguna manera en esta situación?

- El sindicato acertó en pedir que el personal administrativo realice sus tareas desde el hogar, pero al personal de salud solo les llegó un mensaje de aliento vía WhatsApp y no tenemos respuesta certera sobre el cobro del bono que dispuso el gobierno nacional.

Las páginas de Prensa Obrera vienen retratando la precaria situación de las y los trabajadores de la salud, que no cuentan ni con las herramientas necesarias para realizar su trabajo protegiendo su integridad física, ni con salarios acordes con la actividad realizada y el costo general de vida.

Por comités de salud e higiene electo por los trabajadores y trabajadoras, testeos para todo el personal de salud y salarios acordes a la canasta familiar.