Salto (Buenos Aires): las excepciones a la cuarentena y la actual cuarentena “administrada”

En Salto, muchos sectores no han sido puestos en cuarentena, como el rural, las semilleras que llevan trabajadoras y trabajadores en colectivos sin respetar distanciamiento, las fábricas de la alimentación (Frigorífico La Anónima, Soychu y Arcor/Bagley) que son el sector más activo, Acoplados Salto que solo estuvo incluido en las primeras dos semanas y otros establecimientos menores.

Las medidas de precaución se toman a medias o no se toman

Un gran punto de contagio y circulación de la pandemia es la entrada de camiones de todo tipo de insumos a la ciudad primero y luego a las distintas fábricas, donde solo se realiza el control de la temperatura a quien conduce el vehículo, sabiendo que una posibilidad frecuente es que haya gente sin ningún tipo de síntomas y que puede llegar a contagiar a otras personas.

Es necesario impulsar comités constituidos por los trabajadores y trabajadoras que definan las medidas de seguridad e higiene y la prioridad y necesidad de lo que se produce y que sea accesible para alimentar a las familias. Ahí están los ejemplos de La Anónima produciendo para exportar y no para abaratar el precio de la carne obreras, lo mismo pasa en Arcor que elabora productos no esenciales y podría usar sus líneas para producir alimentos necesarios y baratos o Acoplados Salto que tendría que ver cómo producir adaptaciones para ambulancias o elementos de equipamiento sanitario en vez de seguir con la producción de sofisticados vehículos para Vaca Muerta.

El gobierno de Fernández ha decretado la cuarentena administrada lo cual significa la implementación de la circulación social y el contacto en los lugares de trabajo de la casi mayoría de la población en esta localidad.

Más que antes se hacen necesarios los comités obreros y populares para garantizar el cumplimiento de medidas sanitarias sobre todos los despachos de insumos de materias primas para las diferentes industrias alimenticias, corralones de materiales, insumos para talleres, gomerías, productos elaborados: lácteos, frutas y verduras, que tienen como destino final la mesa de todos los habitantes.

Se plantea el control de los transportes que ingresan a la ciudad. Que sean pulverizados con productos que logren desactivar la carga viral y medidas sanitarias con los choferes.

Debe haber un centro municipal de carga, descarga, transferencia y logística que cuente con una infraestructura mínima de playa de carga y descarga, lavadero y desinfección de camiones, para que luego los diferentes bienes y productos sean distribuidos en vehículos de menor porte a la ciudad y establecimientos productivos.

Aunque el gobierno nacional muestre índices y números "alentadores", no se están llevando a cabo las medidas de cuidado de todos los habitantes.

El intendente Ricardo Alessandro (FdT), en la conferencia de prensa posdiscurso de Fernández, dijo que el sistema sanitario no está preparado y como propuesta plantea la obligación del uso de tapabocas. En un distrito rico, donde están instaladas las grandes fortunas del país, no resuelven la crisis sanitaria. Solo habilitaron un sector abandonado con camas. No hay profesionales ni insumos para atender la extensión de la pandemia.

La crisis habitacional de Salto se agudiza con la cuarentena en los barrios más pobres de Salto como Valaco o El Triángulo. Tiene la forma de “cuarentena cercada” dentro del barrio. Las rondas de la policía impiden la circulación de las poblaciones hacinadas, sin casa propia, encerradas en los límites del barrio, a merced de todo tipo de contaminación y de inundaciones por la carencia de obras públicas.

No van a ser las medidas limitadas y de beneficio a las patronales las que van a garantizar la salud de la población trabajadora.

Los trabajadores tienen la tarea de organizarse para enfrentar la pandemia, a las patronales y al Estado que controla a la población con sus fuerzas represivas y un “toque de queda” a las 17 hs. que determinó Alessandro que militariza la región, tal como lo hacen todas las intendencias en acuerdo con el gobierno nacional y provincial de Berni/Kicillof.