Clínica Cutral Co: la legislatura pide informes a Salud y Trabajo

Fue a partir de una iniciativa de la diputada Patricia Jure.

La Comisión de Trabajo de la Legislatura del Neuquén aprobó un pedido de informe dirigido al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud sobre las actuaciones de ambas carteras en el conflicto de Clínica Cutral Co. La resolución de la comisión, que sesionó en forma virtual, fue votada por una unanimidad a partir del proyecto presentado por la diputada del Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero, Patricia Jure.

Asimismo, las trabajadoras de la clínica participarán del debate de la comisión el próximo martes. La iniciativa de la legisladora del FIT enfatiza en la necesidad del pago de salarios adeudados y preservar los puestos de trabajo.

En su intervención, Jure señaló: “ante la emergencia sanitaria, la situación de los trabajadores y de la clínica deben tener urgente solución. Es que el gobernador cuenta con los fondos y las herramientas necesarias para que la clínica se incorpore al sistema público de salud. Si la zona de la Comarca petrolera es uno de los lugares con mayor impacto por la pandemia y su hospital zonal está colapsado, no existe motivo entonces para negarse a una reapertura de la misma. Ahí están listas las camas, profesionales y trabajadores para ponerse en primera línea”.

“El informe solicitado tiene que brindar certezas sobre qué intereses se oponen a la reapertura, por qué no se ha declarado de utilidad pública la Clínica Cutral Co, por qué no se incorpora a los trabajadores al sistema público de salud, por qué se contratan tráileres sanitarios estando la clínica a disposición y cuál es la situación financiera del grupo liderado por Corradi Diez”, finalizó Jure.

El debate sobre la Clínica Cutral Co llega a la Legislatura gracias a la tenacidad de lucha de las compañeras y del papel jugado por los parlamentarios del Frente de Izquierda. Las compañeras siguen firmes realizando guardias en las instalaciones.

Por ello, entendemos este pedido de informes como un aporte al triunfo de esta enorme lucha.