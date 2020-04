Hospital Belgrano: asamblea del personal y corte de calle ante el aumento de infectados

Ya son 19 los contagios confirmados y hay 47 personas en aislamiento.

Una grave escalada de contagios se vive en el hospital Belgrano, fruto de la negligencia de las autoridades y del gobierno provincial, la precarización laboral y la falta de insumos y personal.

Diecinueve trabajadores infectados, otros casos sospechosos que falta confirmar, a los que se les ha realizado el test, y 47 trabajadores en aislamiento preventivo.

No hay médicos en la guardia

Tanto este martes como este miércoles la guardia del hospital no contó con médicos, por lo que no se atendió. Delegados de ATE y personal médico de CICOP denuncian que no se ha tomado personal desde el comienzo de la pandemia. Esto, sumado a la falta de personal constante, hace que no haya reemplazo para los trabajadores que se enferman.

Los trabajadores también denuncian que los elementos de protección personal son entregados en cuentagotas, cuando debería haber a granel.

El hospital está enclavado entre barriadas populares de muchísima pobreza como Villa Zagala, Barrio Las Flores y Villa Concepción. Para este sector de trabajadores y jóvenes precarizados y desocupados, el acceso a la salud se encuentra, como está a la vista, completamente impedido.

La subestimación de la pandemia

Unas semanas antes de cuarentena, delegados y delegadas de ATE y CICOP comenzaron a reclamar insumos a la dirección del hospital, especialmente barbijos, trasladando la gran preocupación que había en el conjunto de los y las trabajadoras. La respuesta de las autoridades fue el completo ninguneo del pedido, tratando de “exagerados” los reclamos, perdiendo un tiempo muy valioso para organizar al hospital debido a la negligencia en la que incurrieron negando la gravedad del problema.

Urge la necesidad del control popular de la cuarentena. Del no pago de la deuda para destinar todos esos recursos al sistema sanitario. De la nacionalización del sistema público y privado de salud y su centralización estatal bajo control de los trabajadores de salud. Que la grave crisis sanitaria y económica la paguen los capitalistas.

La respuesta de los trabajadores

En estos momentos los y las trabajadoras del hospital cortan Av. Constituyentes, en el límite entre los partidos de San Martín y Vicente López, reclamando que la dirección del hospital los reciba, para presentar el siguiente pliego votado en asamblea, donde participaron las representaciones de ATE, CICOP y el conjunto del personal de salud:

1. Exigir a las autoridades del Hospital y/o al Ministerio de Saludo de Bs As el testeo a todos los trabajadores del Hospital, sin distinción del sector al que pertenecen o tarea que realizan.

2. Exigir el licenciamiento a todo el personal del Hospital excepto a los afectados directamente a la asistencia de pacientes infectados con Covid-19 positivo que están internados en el Hospital. Esta licencia debe ser por no menos de 14 días.

3. Limpieza y desinfección de todas las áreas del Hospital.

4. Designación inmediata de personal de contingencia tanto de enfermería, limpieza, mantenimiento, como de profesionales

5. Reapertura del comité de crisis con participación de representaciones gremiales como así también de aquellos que los propios trabajadores definan que participen.

Mañana llevarán adelante una nueva asamblea para evaluar el seguimiento de la situación y evaluar profundizar las medidas de lucha, ante el de contagios de coronavirus entre trabajadores y pacientes.. Los trabajadores ya han manifestado que de no contar con respuestas concretas a sus demandas, mañana iniciarian un paro de sus actividades.