Córdoba-Urgente: no difunden un caso de Covid-19 en un centro de salud provincial

Se trata del CAPS “Ciudad Obispo Angelelli” y se trata de una médica contagiada.

La confirmación de un caso de Covid-19 de una médica del Centro de Atención Primaria de la Salud “Ciudad Obispo Angelelli” durante la tarde-noche de ayer 15/4 ha despertado la alarma en toda la comunidad de la zona sur de la ciudad de Córdoba. La noticia que circula entre los trabajadores no ha sido declarada por las autoridades del Salud Provincial de las que depende el centro, y por lo tanto no se ha procedido al hisopado del personal ni al aislamiento preventivo: las indicaciones de quien es referente del CS ha sido decir que “hay sospecha y que se han tomado todas las medidas preventivas”, lo cual es un embellecimiento de la situación que no se corresponde con la gravedad del cuadro.

El CAPS “Ciudad Obispo Angelelli” está situado en Camino San Antonio, km 8 ½, y atiende población proveniente de Hogar III, Villa Los Cortaderos, La Huertilla, Pueblos Unidos y Rivadavia: familias de escasos ingresos, que cuentan exclusivamente con los servicios que brinda este centro asistencial que funciona las 24 hs. los 365 días del año.

Durante la madrugada del sábado 12 un paramédico y un médico que forman parte del personal contratado de este centro trasladaron a tres enfermos de Covid-19 pertenecientes a Santa Ana a un hotel céntrico a fin de que cumplan aislamiento, luego de que se conociera el fallecimiento de un hombre de 78 años. Como consecuencia de este deceso -que se trató de un caso exclusivo de circulación comunitaria- las autoridades sanitarias dispusieron el aislamiento de esta localidad y de su par, Alta Gracia.

El traslado se concretó en ese horario para evitar la cobertura mediática. Los escasos trabajadores de planta habían rechazado realizar el viaje si no se garantizaban las medidas de protección personal, por lo cual se presionó al personal contratado. Las conclusiones saltan a la vista y son altamente preocupantes.

Minimizar que ya hay una médica del servicio contagiada sin establecer el hisopado y la cuarentena para la totalidad del personal de este centro constituye un crimen que significará la exposición de la población de la población de este sector empobrecido de la ciudad a un contagio masivo.

Desde Tribuna de Salud denunciamos esta negligencia, hacemos responsables a las autoridades a las que responde el CS “Obispo Angelelli” de la falta de medidas de protección para el personal de salud y de los contagios que pudieran resultar de no respetar los protocolos de intervención para evitar la propagación del Covid-19.

Este caso resume todas las consecuencias de una política de ajuste que viene desarrollando este gobierno provincial: personal sin medidas de protección, sin insumos, precarizados, mal pagos, trabajando en varios lugares para llegar a cubrir un salario que permita llegar a fin de mes, que no pueden optar por realizar una tarea que pone en riesgo su salud y los expone a ser factores de propagación del virus.

A continuación, el texto con el que los trabajadores hacen circular la noticia:

“Me dirijo a los medios, a quien pueda ayudar, a la gente en general para informar de una situación que nos compete a muchísimas áreas de trabajo y a familias con personas en situación de riesgo. En el día de ayer, en el Centro de Atención Primaria de Salud de Barrio Ciudad Obispo Angelelli de la ciudad de Córdoba una médica dio positivo en el hisopado de Covid-19, siendo esto una noticia que nos ha impactado como grupo de trabajo, como barrio y como familia. Los superiores les informaron a los trabajadores que no pueden confirmarle a nadie la situación que ya es de conocimiento verídico y confirmado, y que no se puede difundir información ya que por el momento el CAPS sigue funcionando como hasta hoy, casi sin recursos, sin insumos y sobre todo con miedo del personal contratado el cual no puede negarse a directivas debido a su situación laboral. Es por eso que, decidimos hacer pública y anónima nuestra denuncia para que se tomen las medidas pertinentes ya que hasta el momento solo se harán hisopados a las personas que compartieron guardia con dicha médica el día lunes 13 de abril del 2020. Necesitamos y exigimos por el bien de la comunidad toda que se realicen todas las medidas necesarias para no incurrir en un contagio masivo, poder tener la tranquilidad de continuar con nuestras funciones laborales, y comunitarias con todos los recaudos pertinentes. Necesitamos difusión, porque hoy no tenemos voz ni respaldo para pelear por algo que nos afecta a todos. Muchas gracias”·