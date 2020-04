Argentina tiene el mayor porcentaje de trabajadores de la salud con coronavirus

Representan el 14% del total de infectados, la tasa más alta del mundo.

El mismo día en que el gobierno nacional anuncia que desde el lunes comenzará a regir una flexibilización de la cuarentena obligatoria, el Ministerio de Salud publicó la cifra oficial de trabajadores de la salud infectados con coronavirus, que asciende a 374. Los fallecidos son 3.

Ello representa el 14% de los 2.669 casos confirmados de coronavirus en la Argentina hasta el momento. Se trata de la tasa de infección del personal sanitario más alta del mundo, superando a España donde se ubica en el 13%.

El hecho de que esto suceda cuando el pico de contagios está lejos es un dato verdaderamente alarmante. Su impacto es enorme no solo porque afecta a una parte sustancial de los planteles de salud, sino además porque está generando el cierre de servicios y hasta de centros prácticamente enteros.

La situación es más grave aún si consideramos que existen hospitales y clínicas que se han convertido en verdaderos focos infecciosos. En el Hospital Julio C. Perrando de Chaco hay 60 casos positivos de covid-19 entre el personal de la salud, y en el porteño Sanatorio de la Providencia son 40 y hay 200 testeos en espera. 19 se registraron en el Hospital Belgrano del distrito bonaerense de San Martín, el Hospital Italiano de Caba y el Fresenius de Chaco. También hay 8 en el Hospital Gutiérrez de La Plata.

En todos los casos se trata de la negligencia estatal y patronal, que no atendieron los reclamos de los trabajadores para que se les garantice la provisión de elementos de protección (EPP) e insumos básicos. El extremo se vive en Chaco, donde más de la mitad de los 200 contagiados es personal sanitario, y prácticamente no hay centro de salud que no tenga algún miembro del plantel contagiado.

En los hospitales porteños denunciaron además la pésima calidad de lo que fue entregado, como las máscaras hechas con láminas de plástico y tres banditas elásticas, en lugar de las máscaras de acrílico. Para colmo, desde el gobierno de Larreta aseguran que son una donación de la burocracia sindical de Sutecba.

Además de la ausencia la provisión de elementos básicos para evitar los contagios, en todo el país los trabajadores de los hospitales denuncian la falta de personal y la precarización laboral. En varias provincias como Mendoza no cobran sus salarios, motivo por el cual los trabajadores del Hospital de Niños Humberto Notti realizaron hoy una protesta para reclamar al gobernador Rodolfo Suárez. En la provincia de Buenos Aires el gobierno de Axel Kicillof viene pateando la paritaria de los profesionales. En Córdoba el 30% del personal está precarizado.

Otro patrón común es la ausencia de todo control sobre las clínicas privadas. Luego de que trascendiera el escándalo del Sanatorio de la Providencia, el Ministerio de Salud porteño, a cargo de Fernán Quirós, dijo que “no tiene poder de sanción”. De igual manera, en el Centro de Salud del Norte de Vicente López, donde por no respetar el protocolo con una paciente -a la que se le realizó el test recién luego de su fallecimiento y por orden judicial- se contagiaron 8 trabajadores, el intendente Jorge Macri y el Ministerio de Salud provincial se pasan la pelota pero ninguno interviene. Es un testimonio incontestable de las consecuencias de la privatización de la salud, así como de la necesidad de centralizar el sistema sanitario.

Para terminar con este flagelo, la salud debe estar bajo control de los propios trabajadores, y el presupuesto público debería destinarse a revertir el vaciamiento sanitario y no al rescate de la deuda externa.