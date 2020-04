Caso confirmado de Covid-19 en una médica del Hospital Zubizarreta

En la tarde de hoy quienes trabajamos en el Hospital Zubizarreta nos enteramos que la Jefa de la Unidad de Terapia Intensiva dio positivo el test de coronavirus. Otra compañera del personal de salud infectada, que se suma a les 374 trabajadores de las cifras oficiales.

La situación para les trabajadores de la Salud es alarmante. Entre el retaceo de los insumos de cuidado, las escandalosas máscaras que nos otorgó el Gobierno de la Ciudad, y lo innecesario de que todos vayamos a trabajar hacinados en lugares que no están abocados a atender la pandemia, se le suman protocolos que, cuando existen, no protegen al personal. Siendo que ayer fue internada la médica con síntomas de Covid-19, a las enfermeras que comparten sala cerrada con ella las hicieron ir igual a trabajar el día de hoy, exponiéndose ellas, sus familias, pacientes de terapia intensiva, trabajadores del hospital, usuarios de transporte público, y un largo etcétera.

Siendo las 18.30 y habiendo tenido el resultado del test, a estas compañeras les indicaron aislamiento preventivo, sin fecha programada de testeo (cuando debieran realizarlo de manera urgente) y volver a sus casas, nuevamente en transporte público. De esta manera, las compañeras y compañeros del sector, se van a mantener en vilo y angustiados todo el fin de semana, dentro de sus hogares, con temor de infectar a sus seres queridos.

Les trabajadores de la salud no somos carne de cañón para que nos manden al muere y no se preocupen por nuestra vida ni la de nuestras familias. Estamos trabajando frente a una pandemia, sin los recursos necesarios, con salarios congelados y un bono que no conforma a nadie, sin ningún otro reconocimiento que el del resto de les trabajadores que nos aplauden cada noche. Mientras tanto el Estado, las direcciones tradicionales de los sindicatos y muchas autoridades de los hospitales miran para otro lado.

No podemos continuar trabajando de esta forma. Exigimos que se aplique inmediatamente el testeo para todo el personal del Hospital. Testeo para les compañeres de UTI urgente. Recursos de cuidado adecuados ya: gafas, máscaras, guantes, barbijos, camisolines, alcohol en gel, sin retaceos ni discriminaciones. Si no nos cuidan, no podremos cuidar la salud de nadie.