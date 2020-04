Chacabuco (Buenos Aires): solicitada de médicos y enfermeros

Un baño de realidad.

Numerosos medios de comunicación de nuestra ciudad, e incluso varios de alcance nacional, han publicado una carta que lleva la firma de decenas de profesionales de la salud del ámbito privado y público de la Provincia de Buenos Aires, bajo el título “Nos aplauden, nos dicen que somos héroes. Nosotros respondemos”. En la solicitada, distintos especialistas detallan las condiciones de precariedad, fragilidad e inseguridad en que día tras día deben afrontar sus obligaciones laborales en el medio de la pandemia ante la total inacción del Estado, que no garantiza los mínimos derechos.

Esta realidad, que desde el Partido Obrero venimos denunciando hace meses sin que el municipio de Chacabuco tome cartas en el asunto, retrata la situación crítica que los médicos, enfermeros, camilleros y personal de laboratorio afrontan en sus lugares de trabajo, en un estado total de indefensión.

Pública o Privada, la crisis en salud es brutal

Jornadas laborales de 12 horas sin los descansos correspondientes, que a veces se extienden por falta de profesionales en diversas áreas. Un salario muy por debajo de la canasta básica, que obliga a los médicos a tomar guardias extras en el sector privado –que con suerte cobran a los 90 días- poniendo en riesgo su propia salud y afectando el desempeño profesional. Guardias médicas y sectores enteros que no cuentan con los elementos de protección necesarios para evitar los contagios (barbijos, cofias, uniformes).

En el ámbito privado la situación no es muy distinta. Profesionales que deben pagar sus propias cargas sociales y jubilatorias, los gastos de ART e incluso los consultorios por estar tercerizados (monotributistas y autónomos). No existe libertad para tomar licencia por enfermedad ni embarazo (esta semana el gobierno nacional publicó un DNU –Decreto de Necesidad y Urgencia- que revoca las licencias). No perciben aguinaldo ni vacaciones pagas. ¡¡Ni siquiera tienen cobertura médica!!

Este drama social y sanitario es responsabilidad del Estado. La falta de recursos en el área de la Salud contrasta con los cientos de millones de pesos que el gobierno y las provincias han destinado este año al pago de una deuda externa usuraria y fraudulenta, aún en medio de la pandemia. Los hospitales sin camas, sin insumos ni respiradores y los médicos sin elementos de protección no son prioridad para los gobiernos, los fondos buitre sí.

¿Qué pasa en Chacabuco?

Pero esta crisis que recorre el país de norte a sur no es ajena a nuestra ciudad. Ignacio Gastaldi, secretario de Salud del Municipio, se encargó de reconocerla ayer mismo, durante el acto de conformación del Consejo de Salud.

"A partir de un decreto del Intendente se formó un fondo solidario que administra la Fundación del Hospital. Recaudamos 1 millón de pesos entre vecinos y empresas, pero para atender la Pandemia necesitamos 7".

Clarito. Para atender una crisis de esta magnitud nuestra ciudad depende del aporte individual de vecinos y empresas. ¿Y el Municipio? ¿Y las partidas extraordinarias para salud? ¿Y los fondos que debe enviar la Provincia? Bien, gracias.

¿Qué necesitamos?

Ante este escenario queda al descubierto más que nunca la desinversión que año a año sufre la salud y la necesidad de centralizar el sistema (público y privado) para poner todos los recursos en la lucha contra el Covid-19. El Municipio debe destinar partidas de emergencia para atender la pandemia y financiarlas con un impuesto progresivo a los capitalistas y las patronales del Agro. Defendemos las asambleas de profesionales de la salud en todos los ámbitos para que se garanticen sus más elementales derechos: Un salario igual a la canasta básica, que el Estado provea los elementos de protección necesarios para el personal, pase a planta permanente de tercerizados y monotributistas.