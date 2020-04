Mendoza: el Hospital Carrillo también en lucha por el salario y contra la precarización

Trabajadores del Hospital Carrillo de Las Heras nos han hecho llegar una carta dirigida al gobernador Rodolfo Suárez y a toda la población, dónde dan cuenta de la precariedad en la que trabajan, es decir, de las condiciones a las que son expuestos cuando realizan la noble tarea de cuidarnos a todos.

Esta carta fue elaborada por un grupo de prestadores y contratados con el objetivo de difundir su reclamo y es un escalón más de la lucha que vienen desarrollando, al igual que en el Hospital Central y el Hospital Notti, como hemos reflejado en Prensa Obrera las últimas semanas.

Invitamos a todos los mendocinos a colaborar en su difusión y a exigir al gobierno que pague los sueldos y realice el pase a planta permanente de todos los prestadores y contratados de la Salud.

Cuidemos a los que nos cuidan.

Reproducimos a continuación la carta completa y un video que realizaron con el mismo fin.

Carta de los trabajadores:

Dirigido a toda la población de Mendoza y al gobernador de la provincia Rodolfo Suarez

Somos trabajadores de la salud del hospital Dr. Ramón Carrillo técnicos, bioquímicos, enfermeros, médicas que nos encontramos trabajando bajo la modalidad de prestadores y contratados, el mejor ejemplo de precarización laboral:

No tenemos obra social, ART, seguro de desempleo, aguinaldo, vacaciones, licencias por enfermedad, cobramos la mitad que el personal de planta que realiza las mismas tareas y cantidad de horas que nosotros, cobramos 1 mes atrasado.

Esto llevado a la vida real significa que si no vamos a trabajar por algún inconveniente ese día no lo cobraron, que si nos enfermamos tenemos que trabajar igual, que si nos contagiamos alguna enfermedad en el trabajo porque nos pinchamos un dedo de un paciente enfermo no tenemos cobertura de salud.

En estos momentos de pandemia seguimos trabajando y es cuando más expuestos estamos a pacientes infectados pero nuestra situación no cambia. Se nos exige más que nunca y está bien representamos la salud, a lo cual respondemos con el doble de esfuerzo porque amamos lo que hacemos y estamos preparados para ayudar a la gente a salir de esta pandemia.

Pero también tenemos familias que amamos, que a pesar de tomar todas las precauciones de bioseguridad, los exponemos a contagiarlos, que se quedan sin comer porque si nos contagiamos nos tenemos que aislar por lo tanto no cobramos.

Porque es nuestro derecho pedimos:

Pase a planta permanente efectiva sin concurso de todos los prestadores/as y contratados/as de todos los hospitales y centros sanitarios de la provincia debido al estado de emergencia sanitaria actual de pandemia.

Esta medida no puede esperar más, necesitamos que se realice de forma urgente y sin pretextos.