La Rioja: Quintela contra los trabajadores de salud

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, atacó duramente a los trabajadores de la salud, adjudicándoles la responsabilidad por la propagación del coronavirus en la provincia. En un acto en su residencia, el gobernador dijo: "son los principales que tienen que tomar las medidas de seguridad. Porque nosotros no podemos permitir tamaña irresponsabilidad". Agregó también "que el resto no tenga medidas de seguridad, se puede comprender porque no somos expertos en la materia, pero aquellos que están justamente en el servicio de salud, que se me enfermen ¡es el colmo! por no tomar las medidas de precaución, por compartir la mesa o compartir un mate". Quintela busca responsables en otros lados cuando, en verdad, debería buscarlos en su gobierno.

Esto en medio de una preocupante situación con la pandemia en La Rioja. Recordemos que es la provincia con más casos entre las provincias del noroeste del país en relación a su población. Y donde el 80% de los positivos son trabajadores de salud.

Pero el tiro le salió por la culata. La respuesta de los trabajadores fue la denuncia generalizada de la situación del sistema de salud público y privado, ambos bajo la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, el Consejo Médico denunció en un comunicado “la carencia de insumos pare atender los casos, y por la falta de elementos apropiados para poder prestar la atención médica con seguridad”. También lo hicieron desde el Colegio Médico Gremial de La Rioja quienes denunciaron “innegable deficiencia en la provisión de medios de protección” y reclaman “pagos complementarios, descansos compensatorios, provisión de equipos de bioseguridad seguros, testificación a todo el equipo de choque”. También fueron numerosas las denuncias particulares de personal de salud que subieron imágenes a las redes sociales de los elementos lastimosos que les entrega el gobierno, mientras los funcionarios usan para sus fotos protectores de primera línea.

Igualmente hubo un gran repudio popular a estos dichos, ya que el pueblo de La Rioja viene de años de padecer el ajuste y la destrucción del sistema de salud provincial. Por ejemplo, el mismo día que el gobernador atacaba a los trabajadores, se conoció el reclamo por parte del director del Hospital de Chilecito por una deuda de sumas por guardias a sus trabajadores. Sumas que permiten completar un salario para paliar la situación de crisis que se vive. Cabe recordar que los salarios de los trabajadores de planta son los más bajos del país y que existen muchos trabajadores precarizados (contratos, becas, ayudas). Situación que lleva, por ejemplo, a la falta de profesionales que emigran a otras provincias en busca de mejores sueldos.

¿Quintela responsabilizará también a los médicos de la situación del dengue en la provincia? Al día de hoy, hay 3.925 casos confirmados y 250 casos en estudio. Una tragedia producto de la inacción del gobierno anterior y del actual en la prevención del mismo cuando se manejaba información de que esto podía ocurrir.

En realidad, los trabajadores de la salud, la primera línea de lucha contra la pandemia, son víctimas de una política que privilegia los negociados y el pago a los acreedores antes que a la salud de la población.

Desde el partido Obrero repudiamos enérgicamente los dichos del gobernador y reclamamos:

Centralización del sistema de salud y aumento presupuestario para hacer frente a la pandemia;

Testeos masivos para todo el personal de salud;

Elementos de protección personal completos, de calidad y sin retaceos;

Protocolos de bioseguridad controlados por los trabajadores de los hospitales;

Pase a panta permanente. Aumento salarial de $20.000. Salario básico igual al costo de la canasta básica;

Ante el dengue: una partida presupuestaria extraordinaria para realizar las tareas de descacharreo, limpieza y fumigación, la entrega de repelente gratuito y elementos de higiene y dotar de suministros y personal a los centros de salud donde se encuentran los barrios más afectadas.