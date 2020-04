Hospital Fernández (CABA): médico residente con coronavirus

Un médico residente de segundo año con covid-19, 18 trabajadores aislados y el director del hospital culpa a los trabajadores.

El lunes 20 de abril se confirmó un nuevo caso de coronavirus entre trabajadores de hospitales de CABA, el quinto en los últimos cinco días. Un médico residente de segundo año de la especialidad de anestesia es la nueva víctima de esta pandemia que en los últimos días dio un salto significativo en la cantidad de trabajadores de salud afectados por la misma. Se aisló a 18 trabajadores médicos del servicio de terapia intensiva que estuvieron en contacto con él.

El problema principal, al igual de los que viene pasando en el resto de los hospitales públicos como el Ramos Mejía y el Zubizarreta, es la reticencia de la dirección del hospital a dividir el plantel de profesionales para que se establezca una rotación entre los trabajadores y no exponerlos al contagio. Teniendo en cuenta en que la cantidad de pacientes ha mermado, ya que los hospitales no funcionan con la misma intensidad que en el pasado, es indispensable que se adopte un criterio común de todas las direcciones médicas para no exponer al personal. Esto ha sido impuesto en otros hospitales por la deliberación de los trabajadores y se mostró eficiente a la hora de organizar los recursos humanos de atención. Ante la falta de un protocolo único por parte del Ministerio de Dalud de la Ciudad queda como una decisión particular de cada hospital.

El planteo de dividir y rotar al servicio había sido expuesto por los trabajadores del mismo, pero no hubo respuestas positivas por parte de la dirección médica.

En contraposición el director del hospital, José Previgliano, cargó las responsabilidades en los propios trabajadores. En la mañana del martes 21 declaró ante los medios "acá se saltó una cadena de control, los médicos van a hacer su ateneo sin la protección correspondiente, no podemos echar la culpa al hospital por un conducta que fue relajada, un hábito que quizás aún no tenemos incorporado".

Con estas declaraciones la máxima autoridad del hospital pretende despojarse de responsabilidades mientras obligan a los residentes a seguir cumpliendo con su carga horaria habitual e incluso con el aspecto académico de la residencia, que en un contexto de pandemia deberían posponerse. Denuncias similares ha realizado la asamblea de residentes y concurrentes de la CABA. Es momento de poner en pie en todos los efectores de salud comités de higiene y seguridad fiscalizados y organizados por trabajadores de salud para cuidar su salud y la de los pacientes.