Córdoba: tras conocerse el caso de un niño de 3 años con Covid-19 aíslan Hogar III por 14 días

Tras la confirmación el contagio de coronavirus de un niño de 3 años, se estableció un cerco en su barrio Nuestro Hogar III, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba. El menor había sido llevado al hospital hace días, donde no se activó el protocolo y terminó volviendo a su casa con otro diagnóstico. Queda expuesta la capacidad de respuestas de los centros de salud, responsabilidad de quienes gobiernan, toda vez que han sido las y los trabajadores de la salud quienes vienen denunciando la falta de recursos e insumos.

La medida de aislamiento de la barriada se toma luego de que la madre del menor asistió al Polo de la Mujer en donde estuvo alojada 24 horas. Allí se dieron cuenta de que el niño tenía los síntomas. Se perdieron días valiosos para encontrar la raíz del contagio. Sin embargo, la responsable de la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, afirmó en Radio Mitre que en la visita del niño al hospital no hay posibilidades de que haya contagiado a más personas.

La mencionada funcionaria, fue más lejos en cuanto a establecer las implicancias del caso en el panorama general de la ciudad, en ese sentido declaró al Diario La Voz “La situación no cambia la descripción del estadio de la pandemia en Córdoba; hasta anoche, la clasificación seguía siendo de transmisión por conglomerados, sin evidencia de que sea comunitaria”.

Cabe destacar que la madre del niño había ido a la mencionada dependencia estatal a pedir ayuda por la situación de violencia de género que padece. Se sabe, la violencia intrafamiliar va en aumento, en este tema el gobierno tampoco da soluciones.

El gobierno solo para la foto

Con sus intervenciones en los medios el intendente de la ciudad, Martin Llaryora, busca presentar a su gobierno “poniéndose al frente” en la atención de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la barriada viene padeciendo la cuarentena, sin ingresos ni insumos, ni atención por parte de ningún gobierno.

En ese sentido, la delegada del Polo Obrero Norma expresó “No tenemos nada, no podemos salir a comprar porque no tenemos ni un peso tampoco, ya no tenemos alimentos para los niños, es un barrio de muchas criaturas, necesitamos la ayuda ya”.

Hace más de un mes que los pedidos de asistencia realizados por el Polo Obrero vienen siendo negados. Es necesario garantizar el aislamiento y la salud de la población atendiendo las necesidades de la población trabajadora.