Desgarrador audio de trabajador portuario contagiado por coronavirus

Sucedió en el cordón de San Lorenzo, el obrero denuncia ocultamiento del caso de parte del Ministerio de Salud.

"Mal, lo peor de mi vida loco. No lo puedo creer que me haya tocado a mí. Dicen que ahora supuestamente en el puerto hay muchos infectados, ahora sale a la luz, lo estaban tapando a todo. Salí a las 6 de la mañana, y ahora están llamando a todos lo que estuvieron conmigo. A la noche me empecé a sentir mal, llamé al sereno y le dije que me sentía mal y cómo podía pedir un médico. Llamé al CREM y me dijeron que no me podían atender. (Me preguntaron) cómo estaba, cómo me sentía y nada más, al otro día seguí, seguí y seguí. La atención no fue inmediata boludo, esa es la bronca. Una semana después recién me vinieron a controlar.”

Entre el reporte del compañero al respecto de su estado de salud y el testeo pasaron 10 días, a eso refiere cuando denuncia "seguí, seguí y seguí". En ese lapso, donde fue empujado a ir a trabajar debido a la inacción del centro médico que debía atenderlo, contagió a otros portuarios. El CREM es el centro médico de los trabajadores portuarios, que dejó desatendido a un trabajador con síntomas que forma parte de una población trabajadora en riesgo, porque está directamente expuesta al contacto con barcos extranjeros que recalan en el río Paraná.

Demoraron el testeo y luego la información de los resultados positivos para el Covid-19 de este trabajador para impedir que pare la actividad agroexportadora. El alcance de esta negligencia patronal con connivencia del sistema sanitario aún se desconoce. Lo que sí está claro es que estuvo orientada a preservar los intereses de los pulpos sojeros y de la operatoria del puerto privatizado, un tema denunciado por los trabajadores desde el minuto 1 cuando informaron que no contaban con elementos de seguridad e higiene, y que la carga de los barcos se hacía sin ningún tipo de control de parte del estado.

El tema no se limita a la actividad de carga y descarga. En toda la zona lindante con los Puertos General San Martín y Timbúes, el acceso de camiones que llegan de diferentes provincias trayendo cereal se hace sin condiciones de higiene adecuadas para los camioneros ni para los vecinos, que además del riesgo del coronavirus, padecen la infección de ratas, bloqueos de acceso a los vecinos durante días, accidentes y muertes en las rutas.

Es lo que vienen denunciando pobladores de Villa La Ribera, quienes han planteado que la medición de la temperatura a cada transportista no es suficiente para garantizar la no transmisión del virus sino no se realizan controles de seguridad e higiene en los puertos, desinfección de cada camión que llega a los puertos y playas de estacionamiento, ni se entregan kits de seguridad e higiene a cada uno de ellos.

Reclamamos testeos masivos para todos los operarios del cordón de San Lorenzo. Que se proceda a la desinfección completa de los lugares apuntados como riesgosos. De ser necesario el cierre parcial de algunas empresas, se respete el salario y las condiciones laborales de todos los trabajadores. Comités obreros de seguridad e higiene, electos por asamblea, con poder de veto para frenar la producción.