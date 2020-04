2.629 cordobeses contrajeron dengue

Semana a semana se vienen registrando más casos.

La epidemia del dengue viene registrando un crecimiento de casos semana tras semana. Según un informe del Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba hay 2.629 cordobeses que contrajeron la enfermedad causado por el mosquito Aedes aegypti. Para el gobierno de Schiaretti esta epidemia en la provincia es más grave que el coronavirus. Sin embargo, las tareas realizadas no han sido efectivas para frenar la epidemia y la asistencia escasa o nula.

En ese sentido, el pasado 17 de marzo el ministro de Salud, Diego Cardozo, en conferencia de prensa, alertaba a la población afirmando que “hoy el principal problema por síndrome febril no es el coronavirus sino el dengue”. Ya ha pasado más de un mes de aquella declaración, la epidemia se desarrolló y con creces en la capital provincial en donde se registran 1.760 casos, de los cuales 1.732 son autóctonos y 28 son importados; en el interior provincial las cifras descienden a 869 casos, 815 autóctonos y 54 importados.

La comparación entre dengue y coronavirus formulada en su momento por el ministro de Salud provincial continua siendo sostenida por la publicidad oficial, al difundir que “hoy en argentina es más peligroso el dengue que el Coronavirus”. A la luz de los acontecimientos, y más allá del acierto o no de la comparación entre una y otra enfermedad, vale concluir que el gobierno, teniendo esa caracterización, no actuó en consecuencia,o, peor aún, teniendo semejante pronostico no intervino como corresponde para atender una enfermedad que ya lleva 5 muertos y miles de infectados.

Las y los vecinos de diferentes barrios de la ciudad denuncian que las fumigaciones que se realizaron fueron “exprés”, para la foto de funcionarios, que las actividades de descacharreo no se ven. Esto cuando se sabe que el mosquito tiene una gran capacidad reproductiva, una hembra puede poner hasta 700 huevos, y la fumigación en caso de ser efectiva solo afecta al mosquito adulto, y no a los que están en la etapa acuática.

De acuerdo a estudios realizados por la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet dan cuenta de una mayor capacidad de transmisión del virus, y de una mayor capacidad de resistencia del mosquito a los insecticidas, por lo tanto el mosquito del dengue habría mutado, reforzando su peligro para la salud de la población.

En ese sentido, ya no solamente se conocen casos de dengue en las barriadas populares. En 212 barrios de Córdoba capital se registró al menos un caso de la enfermedad. Es claro que hay que poner todos los recursos para superar la epidemia. El gobierno debe poner todos los recursos y realizar todas las tareas correspondientes para superar esta enfermedad. En este sentido, el Polo Obrero a través de la banca del Frente de Izquierda presentó por escrito todo un planteo de conjunto que no fue respondido a la fecha.

La salud y la vida de la población están en riesgo es necesario un control popular, sobre la base de comités de higiene y salubridad en los barrios. La acción independiente de las y los vecinos es necesaria para garantizar el cuidado de toda la población.