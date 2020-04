La situación de la atención sanitaria en Lomas frente al Coronavirus

La noticia de que Argentina tiene uno de los primeros puestos en el mundo en cuanto a porcentaje de profesionales de la salud contagiados de Covid-19 -un 14%-no debería sorprendernos. Es que desde el inicio de la circulación del virus en el país, las y los trabajadores de la salud alertaron sobre las enormes dificultades que el sistema de salud argentino tendría para enfrentar una situación de pandemia. La denuncia de falta de camas y respiradores se sumaba a la de las condiciones paupérrimas en las que trabajan todos y todas las profesionales de la salud, sobre todo en el sistema público: sin los insumos de bioseguridad básicos, sin la infraestructura necesaria y con personal insuficiente, haciendo guardias eternas y cobrando salarios miserables, los hospitales lejos de poder ser la necesaria “primera línea”, eran verdaderas bombas de tiempo.

Lomas de Zamora tiene hoy unos 28 casos confirmados y tres muertes por Covid-19. Dentro de la región sur es uno de los niveles más altos de contagio y mortalidad (122 enfermos y 9 muertes en total). Para enfrentar esta emergencia sanitaria, el distrito cuenta -en principio- con 2 grandes unidades hospitalarias: el Hospital Gandulfo y el Hospital de Llavallol a los que podemos sumar el UPA de Villa Fiorito. Sin embargo, las condiciones de esos centros de salud para atender una escalada en el número de enfermos por Coronavirus (y las otras enfermedades estacionales que se acercan con el invierno) han sido denunciadas por las y los trabajadores como totalmente insuficientes. Desde la CTA Lomas han salido en los medios regionales a criticar la falta de insumos para el personal de salud, ya que “solo se dan los materiales de prevención, cuando se trata con un caso detectado, pero todos los demás enfermeros no cuentan con los insumos necesarios” (Inforegión, 19/04/2020).

El mismo medio denuncia también que muchos profesionales habían tenido contacto con personas con síntomas y se enteraban después “sin haber tenido las medidas de aislamiento necesarias”. Esta cuestión de la falta de insumos y de protocolos de actuación claros para las y los trabajadores de la salud también fue denunciada por otras trabajadoras del hospital hace ya varias semanas a través de las redes sociales. Con una campaña de fotos advertían “no somos héroes” y exigían insumos de bioseguridad y aumento salarial urgente. Ocurre que los materiales enviados por el gobierno provincial se están “retaceando” para el momento del pico de contagio, pero esto deja a las y los trabajadores expuesto al virus ahora. Además advierten que esos insumos –de por sí- no van a alcanzar. Por todo esto, el personal del Gandulfo ya decidió que no va a trabajar si una nueva tanda de los insumos necesarios no llega en los próximos días.

En el caso del Hospital Llavallol una médica que se había infectado ya fue dada de alta, pero luego aparecieron cuatros casos sospechosos más en el lugar. Todo esto mientras la zona de alrededores del hospital se militarizaba, con la excusa de realizar un “operativo sanitario”. Hubiera sido más productivo enviar insumos y los recursos necesarios para evitar la propagación en el principal centro de salud de la zona, que vallar el barrio y poner a las fuerzas de seguridad a controlar a los vecinos.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que además denunciar la falta de insumos, muchos profesionales señalan la mala calidad de los que les han enviado desde nación y provincia. Esa denuncia contra un gobierno que negocia el desembolso de miles de dólares para rescatar bonos basura con capitales usureros pero compra insumos hospitalarios de mala calidad recorre los hospitales de la provincia de Buenos Aires y muestra de cuerpo entero a quienes nos gobiernan y los intereses que defienden.

Por su parte el gobierno de Martín Insaurralde anunció la construcción de un hospital modular al lado del UPA de Camino Negro, que estaría listo para fines de este mes y sumaria 52 camas de internación y 24 de cuidados intensivos al sistema de salud de Lomas. Sin embargo no ha habido más información que esa. Es decir, en cuanto a presupuesto para recursos y contratación de profesionales para la atención en este hospital el municipio no ha dicho palabra.

No debemos olvidar que al ajuste presupuestario de décadas, se sumó la decisión de Kicillof de prorrogar el mísero presupuesto de Vidal, ya devaluado a esta altura más de un 50%. Por si fuera poco, el gobierno envió una propuesta de aumento salarial que la CICOP aceptó en “disconformidad” por lo insuficiente de la oferta salarial y "la imperiosa necesidad de avanzar en mejores definiciones en lo que hace a las temáticas de insumos y equipos de protección para enfrentar la pandemia, la ampliación de las licencias a los grupos de riesgo y la incorporación de personal”, según un comunicado emitido por misma la entidad sindical (Inforegión, 23/04/2020). El aumento propuesto por el gobierno de Kicillof fue de un 25,2% para el cargo inicial y un promedio de un 20,3 % para toda la carrera (con el compromiso de una reapertura en junio). Una verdadera miseria en un cuadro como el actual.

Tenemos que poner de manifiesto esta desidia y negligencia del gobierno de Insaurralde -junto con el gobierno nacional y provincial- en el tratamiento de la salud pública porque no solo exponen a las y los trabajadores de salud a la enfermedad, sino que convierten a los hospitales en focos infecciosos, dejando desarmada a la población más vulnerable que es la que va a atenderse a estos lugares.

Por eso desde Tribuna de Salud y el Partido Obrero estamos proponiendo la formación de comités seguridad e higiene compuestos por representantes de las y los trabajadores en cada centro de salud, la centralización de todos los recursos del sistema sanitario, y un aumento urgente de las partidas presupuestarias para insumos y salarios. Sólo así podremos evitar la catástrofe social que significaría una extensión masiva de la enfermedad en la población trabajadora de Lomas de Zamora y toda la provincia de Buenos Aires.