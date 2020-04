Hospital Durand: en lugar de darles insumos, revisan a los trabajadores

La dirección ordenó requisar sus armarios, una acción estigmatizadora contra quienes denuncian que se trata de un foco de contagio.

Por medio de un comunicado interno, a partir del 21 de abril se instó a los jefes de sección del Hospital Durand (Ciudad de Buenos Aires) a realizar auditorías sobre los lockers, armarios y cofres de los servicios y del personal. Se trata de una verdadera intromisión en la intimidad y una estigmatización de los trabajadores, en momentos en que crece la incertidumbre por la falta de insumos otorgados por el ministerio de Salud porteño a los hospitales.

La nota lleva la firma del director médico del hospital, Horacio Bolla, y el sub gerente de enfermería Omar Santillán. Los responsables de otorgar los elementos de bioseguridad necesarios y Equipos de Protección Personal (EPP), que hasta el día de hoy faltan en el hospital, intentan, por este medio, elevar a un nuevo nivel la persecución y el control sobre los trabajadores.

Estos vienen denunciando de manera creciente en las últimas semanas que no les otorgan los barbijos reglamentarios (N95) para atender en la guardia, y que incluso escasean durante la jornada laboral. A su vez no se entregaron las máscaras de acrílico correspondientes y, al igual que en el resto de los hospitales de CABA, se otorgó una lámina de plástico precaria. También hay faltantes de alcohol en gel y de camisolines. A su vez no funcionan las bombas de infusión continua, en la guardia, y se estima que el déficit llega a ocho en el shockroom de este servicio.

Junto a esto, hasta el día de hoy (e incluso con la merma en el funcionamiento en los servicios) no se ha organizado en el Durand una rotación del personal, lo que lo convierte un foco de contagios (como ya se vio en el caso del Fernández). La dirección no ha tomado ningún recaudo y obliga a concurrir a todo el personal, mientras que en otros hospitales -como el Elizalde y el Ferrer- el personal ha comenzado a rotar por imposición de los propios trabajadores de los servicios.

Todo ello sin contar que a los trabajadores de los servicios que no están expuestos a la atención de pacientes con posible Covid-19 ni se le dan los barbijos quirúrgicos necesarios para cuidarse de la exposición al virus.

Es importante poner en pie comités de higiene y seguridad en los hospitales para que los trabajadores deliberen sobre la organización del trabajo y se garantice la rotación por servicios para evitar los contagios, por lo menos en este momento que existe el personal para hacerlo y todavía no han crecido exponencialmente los casos en el país. A su vez, relevar el faltante de insumos de protección y EPP para exigir la protección para todos los trabajadores del hospital. Ante una dirección que persigue, los trabajadores debemos unirnos sin distinción de profesión y organizarnos para cuidar nuestra salud.