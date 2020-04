Ataque a las condiciones laborales de los musicoterapeutas

Lo promueve el Sindicato Argentino de Músicos.

El Sindicato Argentino De Músicos (SADeM) acaba de sacar un comunicado que promueve el ejercicio ilegal de la musicoterapia y da cuenta del interés de la burocracia de este sindicato en degradar tratamientos y vulnerar los derechos laborales de los musicoterapeutas.

La música y la musicoterapia como derechos

En el marco de la pandemia y el aislamiento obligatorio, muchísimas personas se han vinculado (o revinculado) con disciplinas artísticas como forma de atravesar esta situación particular que vivimos. Producto de ello, la OMS, a partir de estudios que corroboran sus beneficios, convoca a los gobiernos y autoridades a aplicar políticas que mejoren la colaboración entre los sectores sanitario y artístico.

La música particularmente cuenta con su propia disciplina que enlaza los beneficios potenciales de ésta con la atención sanitaria y que cuenta con un desarrollo teórico y práctico de, por lo menos, 80 años a nivel mundial. En nuestro país, la musicoterapia cuenta con un desarrollo específico de no menos de 50 años y obtuvo su reconocimiento legal en el ámbito laboral luego de una gran lucha por la sanción de su ley de ejercicio profesional que se conquistó en 2015 y su reglamentación en 2016. La formación en esta disciplina consta de estudios en una carrera de grado que, en nuestro país, se otorga desde la UBA y otras cinco universidades privadas. Esta formación específica brinda las herramientas para desarrollar experiencias con el sonido y la música que puedan operar como mediadores, facilitadores y organizadores de procesos saludables para las personas y comunidades.

Ahora, cabe señalar que la utilización de la música en procesos terapéuticos de manera indiscriminada, sin la supervisión de profesionales musicoterapeutas puede ser iatrogénica. La música produce toda una serie de efectos físicos, biológicos y psicológicos que tanto pueden beneficiar procesos de sanación como también perjudicarlos. Cabe en la competencia de musicoterapeutas formados en dar cuenta de cómo impactan las diferentes experiencias sonoro-musicales el desarrollo de las mismas en función de los usuarios del sistema de salud para propiciar procesos saludables en la población.

El hecho de que incluso la OMS señale la necesidad de incorporar al sistema sanitario el sector del arte resulta relevante y, al menos en lo que respecta a la música, tienen su canal de concreción: la inserción de la musicoterapia en todos los hospitales públicos y centros de salud de la mano de musicoterapeutas rentados para la prevención y promoción de la salud de la población, así como la inclusión de la profesión en el Plan Médico Obligatorio (PMO) -como corresponde a una profesión de categoría A- para garantizar el acceso a todo el pueblo trabajador.

El SADeM y el ejercicio ilegal de la Musicoterapia

El SADeM plantea haberle pedido a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que ingrese a los músicos como parte del PMO, lo cual resulta grave por todo lo anteriormente mencionado, pero también porque es una vulneración a los derechos laborales de los musicoterapeutas teniendo en cuenta que la profesión no se encuentra incluida en la misma. Es un intento de lucrar con la salud de los usuarios degradando los tratamientos a costa de las condiciones laborales de los musicoterapeutas.

El SADeM, en vez de atacar a otro colectivo de trabajadores como lo es el de los musicoterapeutas, debiera dedicarse a defender a sus afiliados, que son también de los sectores más golpeados producto del aislamiento obligatorio. La burocracia del SADeM se limita a difundir capturas de pantalla de la Anses en torno al cobro del subsidio de $10.000, pero no denuncia que hay millones que no lo cobrarán ni reclama un real subsidio al parado que sea de $30.000. Mucho menos plantea un impuesto extraordinario a las enormes ganancias de las plataformas que hoy están haciendo un gran negocio con la cuarentena, como lo son Spotify, Youtube o Netflix -Spotify le paga a los músicos la irrisoria suma de U$S0,0044 por reproducción. Ni hablar de denunciar los despidos, que en muchos casos provienen de su misma fuerza política, como lo ejemplifica el caso de la Orquesta Municipal de José C. Paz que fue cerrada por el intendente Mario Antonio Ishii, del Frente de Todos, y que implicó el despido de todos sus integrantes.

El sindicato debe dar marcha atrás con este planteo que pone en riesgo las condiciones laborales de los musicoterapeutas que ya de por sí son muy precarias, así como también pone en riesgo la salud de los usuarios del sistema sanitario y da muestra de cuál es la orientación de esta burocracia; afectar a otro grupo de trabajadores en vez de afectar las ganancias de las empresas que vienen lucrando enormemente en medio de esta crisis sanitaria.

El gobierno, por su parte, debe escuchar estos planteos de la OMS que coinciden con los de los musicoterapeutas que vienen exigiendo fuertemente la incorporación de esta profesión en el PMO, así como quienes vienen dando una lucha para ampliar la planta de musicoterapeutas rentados en los hospitales públicos. Su incorporación en estos dos ámbitos resultará sumamente beneficiosa para la población acuciada por una pandemia que viene azotando al mundo entero. Para ello, el gobierno debe disponer los recursos necesarios para el sistema de salud, así como la centralización del ámbito público y privado bajo la órbita estatal con el control de sus trabajadores, lo cual se contrapone con el pago de una deuda ilegítima y usuraria.