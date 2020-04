Florencio Varela y Berazategui: ¿quiénes son los principales afectados por el Covid-19?

Las noticias nos presentan números fríos, que por sí solos no expresan sino una estadística, pero si leemos las noticias, ellas mismas nos proporcionan la sustancia social de la pandemia. En Florencio Varela un chofer de una empresa de larga distancia fue víctima de contagio. Otro, trabajador de la construcción en una obra localizada en Quilmes, pero vecino de Florencio Varela, también sufrió la infección del virus letal de moda. Una trabajadora de la salud, de la misma localidad, que se desempeña en una clínica de la capital no pudo escapar al contagio. Un médico del SAME, de una Unidad de Pronta Atención de Florencio Varela y del Hospital Gandulfo, también. Un trabajador de seguridad que vive en Varela y trabaja en un banco de Avellaneda se infectó. Un obrero de la construcción, vecino de Berazategui, que trabaja en una obra quilmeña sufrió el contagio del Covid-19. Otro, del mismo gremio, también de Berazategui, obrero en una obra de capital corrió la misma suerte. Varios obreros de la carne del Frigorífico El Federal se contagiaron, sin que el patrón cerrara sus puertas; entre ellos un vecino de Berazategui, que contagió a su madre y a su hermano.

En otro orden de cosas, pero no menos grave, cabe decir que Siderar de Berazategui (cuyo patrón es Paolo Rocca) suspendió a su personal pagando solo el 70%, sin la menor resistencia de la burocracia de la UOM, y que Enasa (tercerizada de EDESUR) suspendió sin pagar salarios a sesenta trabajadores de Florencio Varela, Berazategui y Temperley que leen los medidores, sin que la burocracia de Luz y Fuerza mueva un dedo en sus defensa.

Ninguno de los trabajadores afectados por el contagio realizó ningún viaje de placer; todos se contagiaron en el trabajo o en ocasión de su cumplimiento. Cabe inferir que se contagiaron porque en los puestos de trabajo no existía la protección adecuada o bien que en los transportes que los trasladaban no existían las medidas de seguridad correspondientes (a nadie escapa por las fotos, filmaciones o testimonios el amontonamiento de gente en los trenes que ha tenido lugar durante el último mes). En el caso de los obreros del frigorífico es una certeza.

Conclusiones

Mientras, las burocracias de los sindicatos que hemos mencionado (Uocra, Luz y Fuerza, UOM, la carne, Sanidad) miran pasar la pandemia sin adoptar ninguna acción de defensa de los trabajadores, sin reclamar las medidas de seguridad a las patronales.

La pandemia viene de un virus que carece de clase social, pero su desenvolvimiento y contagio se dan en especial entre los trabajadores, con excepción, claro está de turistas empresarios, muchos de los cuales, tal como se ha constatado, contagiaron a sus trabajadores. Por eso el combate al virus, a la vez que tiene una naturaleza científica, tiene un aspecto insoslayable que es la organización obrera independiente para imponer el aumento del presupuesto de salud, el no pago de la deuda usuraria, la centralización del sistema de salud bajo control de los trabajadores y la prohibición de despidos y suspensiones. La ciencia, para estar al servicio de la humanidad requiere del libre desarrollo de las fuerzas productivas que las relaciones de producción capitalistas frenan, porque las mismas están atadas al lucro. El dramatismo de la pandemia lo pone de relieve.