Hospital Penna: la dirección amenaza a los trabajadores

La semana pasada se hizo público que dos enfermeras de maternidad del Hospital Penna de CABA dieron positivo para Covid-19. Se trata de los primeros casos registrados de personal de salud del hospital. Esto se da en el contexto de que Argentina cuenta con la tasa más alta mundial de trabajadores de la salud infectados.

Frente a esta situación, la dirección del hospital respondió con un comunicado escandaloso, donde, a modo de amenaza y haciendo responsable al personal por su propia seguridad, aseguran que aquellos que se contagien y no hayan utilizado los elementos de EPP serán sancionados.

En el Hospital Penna la situación no dista de la de los demás hospitales de la ciudad y el resto del país. Los elementos de protección personal escasean y son de pésima calidad y muchos servicios se autogarantizan sus elementos por medio de compras personales o de donaciones. En algunos servicios, como Pediatría, Salud Mental o Trabajo Social, la situación se agrava ya que en un principio las autoridades del hospital alegaron que no eran servicios de riesgo por “no tener contacto con infectados” o porque “no hay casos en niños”, por lo que no se envió equipos de protección personal hasta hace solo unos días. Lo que se nos entrega actualmente es un barbijo quirúrgico por día por trabajador, cuando la indicación es el recambio después de cada uso; no tenemos acceso a N95, y los camisones son pequeños y de un material no apto.

En su comunicado, la dirección no menciona la situación de los cientos de concurrentes que realizan tareas en el hospital y no perciben salario o ART, o de los compañeros de enfermería que sostienen el pluriempleo aumentando su riesgo de contagio.

Si el comunicado con la amenaza de sanciones ya era grave de por sí, es este contexto en el que los trabajadores de la salud nos vemos ante una mayor exposición y donde nuestra precarización está más visible que nunca. Es que las palabras de la dirección del hospital rayan el cinismo. La responsabilidad sobre nuestra seguridad no puede recaer sobre nuestro voluntarismo, es el Estado quien debe hacerse cargo de garantizar los equipos de protección personal, y en el Hospital Penna la dirección actúa de correa de transmisión de las políticas precarizadoras del Gobierno de la Ciudad.

Ante esta situación, es necesario que los trabajadores nos mantengamos alertas y organizados. La sanción a cualquier trabajador debe ser rechazada de lleno por el conjunto del hospital y debemos reclamar en conjunto los insumos y equipos de protección personal necesarios para garantizar la seguridad en nuestro trabajo.