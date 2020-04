Los concurrentes y su situación frente a la pandemia

La concurrencia es un sistema de capacitación en servicio. Es decir, un concurrente es un profesional matriculado que se forma mientras trabaja en el Sistema Público de Salud para realizar la especialización de su disciplina. Actualmente existen alrededor de 26 especialidades en la concurrencia, como por ejemplo psiquiatría, psicología, clínica médica, terapia ocupacional, neurología, oftalmología, pediatría, trabajo social, dermatología, infectología, gastroenterología, kinesiología, musicoterapia, etc.

El ingreso se da mediante un concurso: un examen escrito con cierta cantidad de cupos disponibles según la especialidad. Los concurrentes no tienen salario, ART, obra social, ni ficha municipal.

Su jornada laboral es, en algunos casos, de 20 horas semanales, o puede ser igual que la de un profesional residente, dependiendo su profesión. La única diferencia con los residentes es que como no perciben salario no tienen dedicación exclusiva, lo que genera que en este sector de trabajadores de la salud haya un gran nivel de pluriempleo: muchos tienen hasta tres o cuatro trabajos por fuera, en su mayoría precarizados, para poder sostenerse económicamente y sostener su concurrencia.

Nuestra situación actual

Si bien, las autoridades consideran a la concurrencia sólo en su calidad de formación, se los incluye como “personal esencial” en este momento de emergencia sanitaria y por tal motivo se los aprieta para acudir a los efectores de salud, aún a pesar de que no cuentan con las condiciones laborales necesarias. Es por eso que se está promoviendo una medida de fuerza desde el colectivo de concurrentes que forma parte de la Asamblea de CABA, que implica no ir a los efectores de salud, resistiendo fuertes presiones. Producto de las mismas y el miedo que generan, esta medida no tiene un acatamiento total en el colectivo.

Esta situación se viene agravando. En algunos casos, han llegado a amenazarlos con la perdida de la continuidad de la concurrencia si los mismos no se presentan a sus puestos de trabajos. En muchos casos se los convoca solamente a firmar planilla de asistencia, o a hacer tareas que no competen a su especialidad. En ese sentido, muchos concurrentes se ven forzados a asistir estando totalmente desprotegidos, como el caso del compañero concurrente de traumatología del Hospital Belgrano de Provincia de Buenos Aires, quien se encuentra en grave estado, internado por Covid-19.

El gobierno largó una convocatoria para contratar a profesionales de la salud de forma transitoria, pero no les paga un sueldo a los concurrentes, quienes ya venían ejerciendo en el sistema público de salud y tienen un contrato de 5 años.

En la última reunión del pasado 30 de marzo, mantenida entre el Ministerio de Salud de CABA con representantes de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA, se hizo pública la gravísima situación en la que se encuentran los hospitales y centros de salud de la ciudad: sin insumos y sin un plan integral de abordaje de la pandemia. En dicha reunión, considerando que los 1.400 concurrentes no cuentan con salario ni ningún derecho laboral, se acordó que no asistan a las sedes en el transcurso de la pandemia, a fin de preservar su salud y la de la población. También se manifestó que el colectivo estaba siendo amedrentado por las autoridades de los hospitales para ir. Daniel Ferrante (subsecretario de Planificación Sanitaria de CABA), manifestó que no hubo ninguna directiva del Ministerio de Salud que obligara a que los concurrentes asistan a dichas sedes y se comprometió a comunicarse con las direcciones de los hospitales para aclarar esta situación, mientras continuaba con la situación de concurrentes -anunció en esta reunión la entrega de un seguro y de almuerzo para aquellos que hacen guardias solamente. El gobierno dejó en claro que elegía prescindir de 1.400 trabajadores de la salud que son claves para enfrentar la pandemia por no otorgarles derechos laborales.

A la mañana siguiente, el Gobierno de la Ciudad publicó una resolución ambigua que inmediatamente fue recogida por las direcciones de los hospitales y jefaturas de servicios para amedrentar a los concurrentes, exigiendo que se hagan presentes en las sedes, amenazando con sanciones y desvinculaciones. El gobierno no cumplió ni un día con lo acordado.

Dichas autoridades plantean que el gobierno asegura que los concurrentes ahora cuentan con ART. Sin embargo, el mismo no cubre enfermedad laboral ni heridas cortopunzantes, lo cual es fundamental para el trabajo en el sistema sanitario, es más bien un seguro de accidentes personales.

Actualmente, las amenazas continúan y se acrecientan. Penosamente (aunque es el mínimo de los casos), hubo concurrentes que decidieron renunciar debido a la constante violencia Institucional que viene sufriendo el colectivo. En otros casos, algunos concurrentes se ven obligados a asistir. A pesar de ello, el colectivo sigue manteniendo su postura de no asistir hasta que no estén las condiciones dadas, aclarando que continúan trabajando pero de forma remota, y exigiendo las condiciones y derechos laborales necesarios para poder trabajar en esta emergencia sanitaria.

No está demás aclarar que los concurrentes vienen organizándose y apoyándose en Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA, que lucha contra la precarización laboral. Continuamente vienen realizando comunicados, manifestándose y exigiendo al Gobierno de la Ciudad que los escuche.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, convocamos a un aplausazo el día martes 28 de abril a las 10 horas., afuera de los hospitales, tomando las medidas de seguridad necesarias para visibilizar nuestros reclamos: salario, ART y obra social para concurrentes; pase a planta de concurrentes egresados en mayo del 2020.