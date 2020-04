Córdoba: alarmante denuncia del Hospital Misericordia

Vamos por comités de bioseguridad en cada hospital.

Hace unos días, se viralizó un video en el que una enfermera del hospital Misericordia realiza graves denuncias. En su relato la trabajadora denuncia que no se cumplen los protocolos de Covid-19 hacia pacientes sospechosos y que no se han habilitado la totalidad de los módulos (containers) disponibles hace 25 días para asistir a pacientes febriles. Al no tener esos espacios, estos pacientes comparten guardia con el resto de la población hospitalaria hasta que se realiza el triage, que consta no solo del hisopado, sino también de placas lo que, una vez más, habilita que el paciente sospechoso deambule por diversos sectores del hospital y se cruce con trabajadores que no tienen los Equipos de protección personal (EPP) pertinentes. Como se ve la cadena de desprotecciones por falta de insumos, pone en riesgo la salud de toda la población hospitalaria.

En un video de casi 20 minutos, la trabajadora menciona que desde que comenzó la cuarentena les trabajadores vienen insistiendo en el armado de carpas sanitarias, módulos o similares a fin de resguardar la salud no solo de ellos, sino de les pacientes que asisten a consultas de todo tipo. Denuncia además el hermetismo por parte de los directivos, que ya en su momento habían bajado la orden de restringir el uso de barbijos a todo el personal de salud, afectando principalmente a los médicos de guardia. Ahora ocultan a les trabajadores cuando en ese nosocomio ingresa un paciente Covid-19 positivo, obligándoles a asistirlos sin prevenirlos del caso, sin brindarles la capacitación pertinente y sin los elementos de protección pertinentes.

En la denuncia se mencionan la falta de testeos entre les trabajadores, mientras “sigilosamente” les meten pacientes positivos, lo que plantea el enorme riesgo de convertirse en vectores de contagio. La denuncia también expone cómo se ningunea a les compañeres de limpieza, que ya vienen denunciando las pésimas condiciones en las que se les obliga a trabajar en los nosocomios por parte de las empresas tercerizadas de limpieza. Otros ejes centrales son la falta de personal que hace años vienen exigiendo y los sueldos de miseria, incluida la incertidumbre por no saber si se cobra o no el bono que Nación anunciara.

En la guardia de adultos les trabajadores sostienen que tuvieron que ponerse la organización al hombro. Con los materiales que tienen se capacitan entre sí y realizan los protocolos ante la ausencia de las autoridades; incluso se organizaron para exigir que los contenedores que pretendían “poner a funcionar pelados” contaran con el equipamiento y la seguridad que se requiere. Es decir, pusieron en marcha de hecho su propio comité de bioseguridad, que por ahora no es igual para todos los servicios.

El hospital Misericordia es uno de los polivalentes de referencia en la zona sur, donde asisten las barriadas más postergadas de la ciudad, entre ellos la población de Hogar III, uno de los barrios aislados al día de hoy en Córdoba. En este punto tenemos que señalar el desprecio por la vida por parte de quienes deberían estar velando por la salud de la población. Este nosocomio, que se destinó como limpio, aun así “preparó” un espacio para futuros casos positivos de Covid-19, en los que un “durlock” oficiaría de medida de aislamiento entre paciente y paciente, según se denuncia en el mencionado video. La situación del Misericordia es apenas un botón de muestra de la crítica situación por la que atraviesan el conjunto de los hospitales provinciales.

Desde Tribuna de Salud junto a la banca del Frente de Izquierda con la legisladora Soledad Díaz García iremos a fondo en la denuncia y exigiremos inmediatas respuestas a los responsables: Estado y gobierno.

En este cuadro de situación, la conformación de los comités de bioseguridad por hospital que ya se han impulsado desde la UTS (Unión de Trabajadores de la Salud) se convierte en una necesidad inminente. Exigimos:

Adecuada e ilimitada provisión de EPP (Equipos de Protección Personal) de máxima calidad para todos los trabajadores de los hospitales y centros de salud, que incluya Barbijos N95 y quirúrgicos, batas, mamelucos, gafas, máscaras para el rostro, guantes, cofias, alcohol en gel y todo otro elemento necesario deben estar disponibles siempre.

Nombramiento del personal faltante.

Universalización del bono nacional: que se pague a todes les trabajadores hospitalarios sin distinción y que pase al básico.