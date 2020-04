Chaco: los trabajadores de la salud de Castelli continúan con el plan de lucha

El lunes 20 del corriente mes, la ministra de Salud de la provincia, acompañada por funcionarios de nación, recorrió las instalaciones del Hospital del Bicentenario en la localidad de Castelli. Ante su presencia, trabajadores de la salud del hospital, de los centros se salud y de la base de vectores, se convocaron para reclamar espacio de diálogo para transmitir las demandas que son de público conocimiento y así, por segunda vez, plantear la situación crítica por la q están pasando: precariedad laboral hace no menos de 10 años, con sueldos miseria y en condiciones que lejos están de ser dignas; que el gobierno no está garantizando los elementos y recursos adecuados para brindar seguridad al personal sanitario y así poder dar atención de calidad.

Un mes y once días es el tiempo que llevan los trabajadores de la salud en lucha y estado de asambleas permanente, ante la emergencia epidemiológica que deja en evidencia las carencias del sistema sanitario. En ningún establecimiento sanitario se dispone de recursos básicos para toda dinámica hospitalaria, como por ejemplo alcohol en gel, medicamentos indispensables, insumos que se utilizan constantemente (pañales para recién nacidos y para adultos, abocath, bisturí, sondas, entre otros).

Ante esto ¿qué respuesta ha brindado el gobierno? Ninguna, sólo detalles como pintura para las paredes, las ventanas, las rejas que rodean el hospital y unas separaciones con durlock. Todo muy lejos de abastecer al Hospital del Bicentenario y a todos los establecimientos hospitalarios de la provincia. Además de promover que se ambienta el hospital, que se hacen refacciones y otras medidas poco efectivas ya que hay servicios de internación que no tienen ni siquiera las canillas del agua en condiciones, los aires acondicionados que no funcionan, etc. No se aseguran las condiciones mínimas e indispensables con las que debe contar toda institución sanitaria.

La ministra accedió, a su pesar, al dialogo con los trabajadores, después de que se la siguiese por todo el hospital. La reunión se efectuó con tan sólo la presencia de cinco trabajadores, quienes tuvieron que dejar sus teléfonos, para poder acceder al salón donde se llevaría a cabo la reunión. No se obtuvo ningún tipo de respuesta por parte del gobierno, ni del intendente local, quien ha dicho que solicitaría una teleconferencia con el gobernador. Nada de eso sucedió. No se ha acercado más y las veces que se le informó la situación que atraviesan los trabajadores de salud, tuvo que hacerse con movilización y una concentración fuerte frente al municipio. Un dato alarmante es la amenaza propinada contra los manifestantes que de no disolverse una de sus concentraciones irían todos presos.

Es imprescindible que el gobierno garantice los recursos y las condiciones adecuadas de trabajo y que regularice la situación del personal precarizado.

Esta pandemia expone la vulnerabilidad del personal sanitario, personal que no dispone de recursos y equipamientos básicos para toda actividad sanitaria, mucho menos de los elementos de protección personal de bioseguridad, de calidad y en cantidad correspondiente para hacer frente al Covid-19. Por ello, tenemos como resultado el incremento feroz del número de trabajadores de la salud contagiados.

Los trabajadores del Hospital del Bicentenario continúan levantando la bandera de lucha, documentando las carencias perpetuadas del sistema sanitario y buscando las respuestas necesarias. Ante ésta situación de pandemia quedan altamente al descubierto las responsabilidades del gobierno y el municipio. Sigamos la línea de organizar los reclamos de los trabajadores para enfrentar esta política de vaciamiento.