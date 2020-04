San Isidro: falta de insumos e irregularidades en los hospitales

San Isidro, con sus hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), no escapa a la situación de faltantes de insumos básicos de prevención que se está dando en todo el país. Si bien el intendente Gustavo Posse se jacta del buen estado en que se encuentra los tres hospitales del municipio, lo cierto es que se trata de una mera fachada frente al vaciamiento del sistema de salud. Esta situación data de la década del ´80 donde se realizó un proceso de descentralización y municipalización de la salud en la provincia, que llevó a que los municipios cargaran con gran parte de la atención sanitaria. Trajo como consecuencia la falta de insumos básico, deficiencia en el mantenimiento de las instalaciones y una mayor precarización laboral para les trabajadores de la salud.

Hace unos días, nos llegó la denuncia a PrensaObrera.com de enfermeras que trabajan en hospitales del municipio. Todas coinciden en un faltante y/o escasez de insumos básicos de protección frente al coronavirus. En el Hospital Central hay escases de insumos y los EPP (Equipo de Protección Personal) con los que cuentan no son hidrorrepelentes, es decir que las partículas de saliva que se diseminan al estornudar o toser pueden atravesar los barbijos y los camisolines. Respecto a las máscaras con las que cuentan son de plástico, y no pueden descartarse por que se quedan sin stock, por lo tanto las descontaminan ellos mismos y las vuelven a usar. Para acceder a materiales hidrorrepelentes la mayoría tiene que comprarlos por cuenta propia.

La situación en el Hospital Materno infantil no difiere mucho. Hacia el mes de marzo no se contaba con los insumos básicos de protección, si bien la OMS ya había recomendado su uso. Una de las trabajadoras nos cuenta que los directivos manifestaron “que no era necesario y que no iban a cambiar de parecer hasta recibir órdenes”. Actualmente, otra de las trabajadoras nos comenta que hay insumos pero de mala calidad “muchos de los insumos que tenemos actualmente fueron donados, como los barbijos, o hechos por el personal del hospital con friselina, que no sabemos si es realmente la que corresponde para protegernos […] las escafandras son donadas en su mayoría y hay algunas que hicimos en el hospital”.

En cuanto a la cantidad de respiradores, que son fundamentales para la atención de pacientes graves, se cuenta con 14 respiradores en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) del Hospital Central y con 14 camas. En la UTI del Hospital Materno Infantil se cuenta con tan sólo 6 camas. Números totalmente escasos para un distrito que según el último censo del 2010 tiene 292.878 habitantes.

Por otro lado, no se hicieron testeos del virus a todo el personal de los hospitales, solamente a aquellos que tuvieron algún tipo de síntoma. Cuestión que plantea el problema de aquellos que son portadores asintomáticos.

Condiciones laborales y la ausencia del sindicato

Es importante señalar que en los hospitales hay déficit de personal, si bien los y las enfermeras trabajan en una jornada de 8 horas, frente a licencias o ausencias no se suele reemplazar al personal o contratar nuevos trabajadores. Situación que termina repercutiendo en los y las trabajadoras que se encuentran frente a una mayor demanda de pacientes y sobrecargándose de tareas.

La mayoría de los trabajadores de la salud del municipio están afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro. Pese a contar con una organización que se supone lucha por los derechos de los trabajadores, lejos de esto no hubo ninguna instancia de asamblea con los trabajadores sobre la situación de faltantes y escasez de insumos ante la pandemia. En concordancia con esto, una trabajadora del Hospital Central afirma “Sólo habló la epidemióloga y microbióloga, en turnos contrarios y sin haber dado aviso. El turno tarde no asistió en su mayoría ya que no se nos fue avisado”.

En el Hospital Materno Infantil directamente parece que la presencia sindical brilla por su ausencia. En palabras de una de sus trabajadoras “Se supone que hay un representante del sindicato pero durante el año y medio que estuve ahí, nadie se comunicó conmigo ni con mis compañeros, tengo amigos que trabajan en el Central y ni conocen quienes son sus representantes sindicales”.

Por último cabe mencionar que a algunos trabajadores y trabajadoras enfermeras se los está instando a concurrir a pesar de que se encuentran dentro del grupo de riesgo, bajo la advertencia de las autoridades de “si no venís, pensé en jubilarte”. Claramente la decisión de jubilarse o no escapa a la libre decisión de los y las trabajadoras que estamos inmersos en un contexto de despidos, crisis económica y rebajas salariales que se acrecienta.

En este sentido, es importante que los trabajadores y trabajadoras de la salud podamos organizarnos de manera independiente a las autoridades de los nosocomios y del propio municipio para poner en pie asambleas y comités de higiene y seguridad dirigidos por los propios trabajadores en cada institución de salud pública de San Isidro. Así como los enfermeros y profesionales de CABA, organicémonos por todas nuestras reivindicaciones.