El capitalismo, la pobreza y el coronavirus

Una bomba detonó en la Villa 31: once casos de Covid-19 mientras se denunciaba el 28 de abril que el gobierno de la Ciudad no había resuelto ningún problema para la emergencia. Todos los casos de infección están vinculados al hacinamiento, falta de cloacas, de agua potable, uso común de baños.

¿Rayo en cielo sereno? ¡Absolutamente no! Datos del Indec de fines de 2019 nos dicen que el 50,2 % de los habitantes del país carecen de agua potable o cloacas. Infobae afirma que el 40% no tiene cloacas. En lo que se refiere al agua, los que carecen de ella potabilizada la obtienen de bomba o motor, ríos, arroyos o agua de lluvia; en lo que respecta a los carentes de cloacas, usan como sucedáneo cámara séptica, pozo ciego, hoyo en la tierra o tiran sin tratamiento previo los deshechos a ríos o arroyos. Esta descripción dramática, lo es más aun, en la medida que estas son las condiciones para que 23 enfermedades infectocontagiosas tengan su caldo de cultivo ideal. Fuera de estas patologías no se consideraba el Covid-19 (los datos, aunque recientes, aun no los contemplaban). Pero sabemos que el agua y el jabón son las medidas preventivas más aconsejadas. Otro factor fundamental de contagio de esta enfermedad es el hacinamiento. Pues bien: en Argentina hay novecientas mil familias (cuatro millones de personas) que viven en viviendas con pisos de barro y paredes de cartón y seis millones carecen de baño o agua en su casa. 320.000 hogares (dos millones de personas) tienen viviendas cuyas características son tres personas en una misma habitación. Si trasladamos este mismo análisis a la provincia de Buenos Aires tenemos un cuadro catastrófico: el 30% no tiene agua potable y el 22% la obtiene de perforaciones.

Pero la Argentina no tiene la exclusividad en la materia: el 60% de la población de la región (América Latina) vive en asentamientos, y en el mundo son 863 millones de personas que lo hacen en esa condición. Esto viene acompañado también de la ausencia de agua potable y cloacas. No hace falta que las tropas de la ONU defequen en los ríos de Haití para contaminar las aguas. El capitalismo, la búsqueda de mayor beneficio y la anarquía que forma parte de su propia condición lo hacen posible mediante la ausencia de agua potable, viviendas y cloacas.

El Covid-19 es un emergente, por donde se lo mire, del régimen capitalista (en su origen por el comercio ilegal e indiscriminado de especies silvestres y por el deshielo vinculado a la explotación petrolera que ha hecho reaparecer virus), en su desenvolvimiento por la ausencia de viviendas, agua potable, cloacas y en el combate para erradicarlo: un sistema de salud caracterizado por el lucro, la ausencia de camas, hospitales, testeos y respiradores, laboratorios farmacéuticos privados al servicio de la ganancia capitalista y no de la investigación de fármacos y vacunas. Un régimen basado en el despilfarro, en el que el desenvolvimiento de la ciencia y de la técnica encuentra un freno en la propiedad capitalista y el capital ficticio.

La vida humana es incompatible con la subsistencia del régimen de explotación capitalista cuya descomposición cadavérica encuentra su manifestación en el Covid-19, pero también en las guerras y en la carrera armamentista, en la desocupación y los bajos salarios. No hay resquicio de nuestra existencia sin heridas profundas que este régimen haya dejado sin invadir.

Por eso, más que nunca, que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida obrera a la crisis.