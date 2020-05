Hospital Italiano de Córdoba en cuarentena: crónica de un final anunciado

Por comités de bioseguridad en cada centro de salud.

No asombra el desenlace que vive hoy la comunidad hospitalaria del Hospital Italiano. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) puso al Hospital Italiano bajo una estricta cuarentena sanitaria, por presentar 10 casos positivos para Covid-19. La medida consiste en interrumpir la admisión de pacientes nuevos, tanto para la internación como para la atención ambulatoria y urgencias.

Cabe recordar que en esa institución hospitalizaron a todos los pacientes del geriátrico de Saldán.

El director de ese hospital, Juan Gras, sostuvo que solo había tres casos positivos de Covid-19 entre el personal de ese centro, que los profesionales trabajaban con todos los elementos de seguridad necesarios y que solo uno se había contagiado por contacto directo con los pacientes internados (La voz del Interior, 1/5).

La realidad es que el Laboratorio Central de la Provincia informó este sábado de la presencia de doce nuevos casos de coronavirus en Córdoba, de los cuales once se vinculan con el brote en el Hospital Italiano, es decir, el 90% de los nuevos casos. Hasta el momento, se confirmaron veintinueve personas con Covid-19 positivo relacionadas con el brote del Hospital Italiano, de las cuales trece corresponden a personal de salud: seis enfermeros, dos trabajadoras de limpieza, dos médicos, un guardia de seguridad, un camillero y una radióloga. Diez de esos veintinueve son pacientes que se encontraban internados en la institución, dos son contactos estrechos del ámbito familiar de los trabajadores de la salud y cuatro son contactos estrechos del ámbito familiar de pacientes. Dos personas fallecieron

Al momento, se realizaron 150 hisopados a contactos estrechos vinculados a los casos del nosocomio, y se realizarían 200 personas más.

Desde Tribuna de Salud, ya habíamos advertido mediante las denuncias de les trabajadores del hospital que los casos eran más de los que referían las autoridades. Incluso que los pacientes no habían sido aislados inmediatamente, sino que deambularon por diferentes pisos del hospital, previo al aislamiento, lo que indefectiblemente iba a terminar en el contagio comunitario de les trabajadores del nosocomio, que luego se convertirían en vectores de contagio, con el agravante de que no se les brindaron los EPP (Equipos de Protección Personal) más que a aquellos que tenían “contacto directo” con los pacientes positivos. La falta de aislamiento cuando surgió el primer caso se debió a que desde la dirección del hospital se priorizó la explotación de los agentes de salud y no la prevención.

Esta situación es un botón de muestra de las consecuencias frente a las denuncias que vienen desarrollando cientos de trabajadores a lo largo y ancho del país, tanto de los nosocomios públicos como los del sector privado. Será más crítica la situación que enfrentaremos de cara al contagio comunitario si no se avanza en testeos masivos al personal de salud en general, ya sea de hospitales públicos, privados, clínicas y centros de atención de salud.

En este gravísimo cuadro, la ausencia de los gremios es alarmante. Atsa, gremio de los trabajadores de sanidad privados, varios días después de los primeros casos de Covid- 19 en el nosocomio, se reunió con el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) exponiendo la preocupación de sus afiliados frente a la falta de EPP, entre otros puntos. Actualmente, se hizo presente en el hospital donde grabó un video en el que exige a la patronal ser cuidadosa. Pero a pesar de que la mayoría de los profesionales se contagia en este sector, no estableció ninguna denuncia administrativa, ni judicial contra las patronales y mucho menos estableció una acción gremial que fortalezca a les trabajadores y sus reclamos.

Les trabajadores manifiestan extremada preocupación y desprotección frente a sistemáticos atropellos patronales que se agudizan durante la pandemia y padecen el nivel más alto de contagio de todo el mundo.

La conformación de comités de bioseguridad en cada centro de salud cobra gran relevancia, para luchar por la adecuada e ilimitada provisión de EPP (Equipos de Protección Personal) de máxima calidad para todos los trabajadores de los hospitales y centros de salud, licencia obligatoria paga a todas las y los trabajadores de la salud que hayan tenido contacto con pacientes positivos o sean sospechosos y testeos al conjunto del personal hospitalario.

Ya en los hospitales públicos, a iniciativa de la UTS (Unión de Trabajadores de la Salud), se está avanzando en esta perspectiva.

En ese sentido, el día jueves 7 de mayo, la FeSProSa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud) convoca a una jornada nacional de protesta que se está impulsando desde UTS, exigiendo en primera instancia la universalización del bono nacional para el conjunto de trabajadores de salud y el conjunto de nuestras reivindicaciones. El pliego de reclamos de les trabajadores del Italiano y el resto de los hospitales en conflicto tienen que visibilizarse ese día.