Santojanni: necesitamos un plan de acción, les trabajadores tenemos la respuesta

El Hospital Santojanni es centro de derivación Covid-19 desde el 4 de mayo. Las autoridades y el gobierno tuvieron 60 días para acondicionar y equipar al Hospital y su área programática, planificar protocolos y realizar capacitaciones. Nada de esto ha pasado.

Hoy, el mayor problema es la falta de protocolo en el Hospital y sus Centros de Salud, y la articulación entre estos. En el Hospital no hay una dotación establecida para atender a pacientes Covid-19 , no contamos con equipos de protección personal de calidad y en cantidad, no hay salas de descanso con vestuarios específicas para las áreas Covid-19 , no hay una delimitación de cuáles son las áreas Covid-19 dentro del Hospital. No llegaron respiradores ni monitores. Todas estas situaciones contribuyen al contagio intrahospitalario y al posible cierre de servicios como está pasando en otros efectores de la ciudad.

La articulación entre los Centros de Salud y el Hospital es trabajosa, los micros que iba a poner el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se transformaron en taxis por “falta de recursos” y el traslado de los pacientes de los barrios a las Ufus (unidades febriles) se vuelve una odisea.

Es por esto que hoy en día, en el Hospital queda de manifiesto la exposición a la que estamos sometides les trabajadores ante la llegada de un mayor número de pacientes Covid-19 por el programa “Detectar”. Sabemos que esta situación va a ir en aumento por la proliferación de casos en los barrios.

También aumenta la organización de les trabajadores: el día de ayer la Asociación de Médicos Municipales tuvo que hacer una concentración en las escaleras del Hospital ante la falta del plan de acción y de insumos de calidad por parte de las autoridades. Además, residentes y concurrentes venimos organizándonos en asamblea y con Asamblea Caba. Por último, también está surgiendo una asamblea de todes les trabajadores del Hospital y su área programática.

Desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes del Hospital adherimos a la presencia convocada por Asamblea Caba el día 26 de mayo en el Ministerio de Salud de la Ciudad y estaremos realizando un relevamiento de condiciones y reclamos para llevar al gobierno y exigir lo que nos corresponde para afrontar la pandemia.

-Convocamos a todes les trabajadores de la salud a sumarse a la presencia el 26/5 y a realizar el relevamiento

-Por un protocolo del Hospital y su área programática realizado con la participación de les trabajadores

-Equipos de Protección Personal en cantidad y de calidad.