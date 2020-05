10 claves sobre el dengue

Mutaciones, reproducción, métodos de prevención y responsabilidades políticas de la epidemia.

1- ¿Todos los mosquitos pueden transmitir el dengue?

No. Sólo algunas especies de mosquitos pueden transmitir el virus del dengue. En nuestro país está presente el Aedes aegypti desde el noroeste y el noreste hasta la región centro. El límite de su distribución se encuentra al sur de la provincia de Buenos Aires. También existe otra especie, Aedes albopictus, pero solo se halla en la parte norte de la Provincia de Misiones. Para que un mosquito de estas especies pueda transmitir el virus del dengue, primero debe picar a una persona infectada. El dengue no puede contagiarse directamente entre personas infectadas.

2 - En la TV se habla de que se volvieron resistentes al frío y va a haber mosquitos adultos todo el invierno, ¿es cierto?

No. En realidad, lo que se descubrió recientemente es que el mosquito Aedes aegypti desarrolló algunas adaptaciones que podrían explicar su presencia en zonas más templadas. Pero esto no cambia el hecho de que el mosquito adulto de esta especie es muy sensible a las bajas temperaturas y, por lo tanto, va a seguir sin poder sobrevivir en el invierno en estas regiones. Lo que ocurre es que en las zonas templadas esta especie sobrevive durante el invierno en forma de huevos que se rompen recién cuando hay mejores condiciones de temperatura, a fines de la primavera.

La nueva adaptación permite que el huevo se mantenga sin romperse cuando, pese a haber aumentado la temperatura, todavía no se han alargado las horas de luz del día. De esta forma, el mosquito se asegura de que los huevos no se rompan en los días cálidos que puede haber durante el invierno, porque luego bajaría la temperatura y los adultos morirían. Este mecanismo podría explicar su expansión a zonas templadas como Buenos Aires y su potencial expansión a otras zonas más frías.

3 - ¿Los mosquitos se alimentan de sangre?

Esta creencia es falsa. Los mosquitos se alimentan del néctar (azúcares) presente en las plantas. Solo las hembras pican para obtener sangre, porque necesitan las proteínas para poder fabricar los huevos. El resto del tiempo también comen néctar. Es decir, solo las hembras de mosquito nos pican y pueden transmitir enfermedades.

4 - ¿Por qué se habla de que pone los huevos en agua si el mosquito que conocemos es terrestre?

Porque todos los mosquitos tienen un ciclo de vida que incluye formas acuáticas. La hembra coloca los huevos sobre las paredes de un recipiente con agua. Cuando esos huevos eclosionan (se rompen) sale un pequeño gusanito acuático (larva) que va creciendo y desarrollándose siempre en el agua. Luego, se transforma en pupa (el equivalente al capullo de la mariposa pero en el agua) y de ese estado sale el mosquito adulto que vemos.

5 - ¿Dónde se cría el mosquito del dengue?

A pesar de que lo que solemos pensar, el mosquito Aedes aegypti coloca sus huevos en recipientes artificiales con agua (cubiertas de auto, tachos, baldes, envases de bebidas, etc) pero no en cuerpos de agua naturales (ríos, lagunas, lagos) ni en charcos o zanjas. En esos lugares se crían otras especies de mosquitos, pero que no transmiten el dengue.

6 - ¿El dengue afecta a todos por igual?

Lamentablemente, el dengue afecta en mayor medida a los barrios más precarios. La falta de acceso a servicios básicos como el agua potable genera que muchos vecinos/as deban acumular agua en recipientes que pueden ser usados como criadero por el mosquito, mientras que la falta de recolección de residuos regular provoca la acumulación de recipientes en desuso y la cercanía con basurales a cielo abierto. Además, la población con menores recursos suele presentar un menor acceso al sistema de salud y mayores dificultades para protegerse de las picaduras. Esta tendencia se observa claramente en el mapa de casos en Caba, donde los barrios de la zona sur presentan una incidencia desproporcionada respecto del resto.

7 - Me dijeron que tirando lavandina, alcohol o vinagre puedo matar a los huevos de los mosquitos, ¿es cierto?

No. Ninguno de estos métodos es efectivo contra los huevos o larvas de mosquitos. En el caso de los huevos, se los puede matar con agua hirviendo.

8 - ¿Cómo se puede reducir entonces las poblaciones del mosquito Aedes aegypti y evitar contagiarnos de dengue?

La estrategia más segura es eliminar los criaderos o potenciales criaderos. Es decir, aquellos recipientes con agua acumulada adentro o afuera de la vivienda donde el mosquito pueda colocar sus huevos. Algo importante a tomar en cuenta es que no se trata solo de basura o recipientes en desuso que podemos eliminar o dar vuelta para que no acumule agua. El mosquito también puede usar recipientes que tienen una utilidad para nosotros/as y que necesitamos que tengan agua, como bebederos de mascotas, floreros o tachos que usamos para enraizar plantas. En ese caso, si no queremos eliminarlos, deberemos cambiar el agua todos los días.

Por otro lado, es importante evitar las picaduras del mosquito mediante repelentes o el uso de mosquiteros en las viviendas durante los horarios de mayor actividad: a media mañana y a la tardecita, antes de que oscurezca, dado que este mosquito no suele picar durante la noche (son otras especies).

9 - En televisión y en los diarios se ven imágenes de gente fumigando, ¿eso sirve para eliminar al mosquito del dengue?

Sirve poco. Durante los últimos 20 años todas las estrategias de control en Argentina se basaron en la aplicación de insecticidas. Este método fracasó rotundamente, como vemos hoy mientras se desarrolla una nueva epidemia de dengue en el país con más de 32.000 casos confirmados. Los motivos por los cuales no funciona la fumigación tienen que ver con que:

El veneno sólo afecta a los adultos y no a huevos, larvas o pupas. Con lo cual, algunos días después de fumigar ya tenemos nuevamente adultos.

El veneno suele aplicarse de manera incorrecta. El tamaño de la gota que se pulveriza es más grande y por ende cae sobre el piso y las superficies en lugar de quedar algún tiempo suspendido en el aire, lo que aseguraría que siga haciendo efecto por más tiempo.

Genera la selección de genes de resistencia en las poblaciones de mosquitos.

Afecta a otros insectos, algunos de los cuales comen larvas de mosquitos.

Tiene un elevado costo a nivel ambiental y de salud humana, especialmente en el caso de las fumigaciones aéreas.

10 - ¿Por qué los gobiernos insisten entonces con las fumigaciones?

Existe un fuerte lobby de las empresas que fabrican insecticidas y repelentes y negociados a nivel local con los contratos de fumigación. En los últimos meses incluso se han detectado fumigaciones aéreas que tienen altos costos a nivel ambiental, sanitario y presupuestario. Por otro lado, resulta “más fácil” para los gobiernos fumigar una vez cada 15 días que garantizar el acceso de la población trabajadora a viviendas dignas y servicios básicos. Lo mismo ocurre con los programas de concientización y descacharrado, que implican más personal calificado, presupuestos adecuados e implementación multidisciplinaria.