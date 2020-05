Un intendente rionegrino viola la identidad de un infectado con Covid-19

Miguel Petricio, de Mainque, difundió el nombre de un caso positivo de la vecina localidad de Ingeniero Huergo

En el centro, el intendente Petricio. Junto a Alberto Weretilneck y la gobernadora Arabela Carreras

El intendente de la localidad valletana de Mainque, Miguel Petricio, que hoy integra el partido Juntos Somos Río Negro (fuerza de gobierno a nivel provincial), ha cometido una grave falta al difundir públicamente el nombre de un infectado de Covid -19 de la vecina ciudad de Ingeniero Huergo, donde está en estudio un posible brote.

En un posteo de Facebook de la semana pasada, Petricio dice: “acaba de dar positivo (de) coronavirus el señor … suele compartir su tiempo con personas de Mainque”. Aunque aclara que no se trata “de ninguna actitud xenófoba”, lo cierto es que este tipo de difusión, completamente imprudente, sólo puede incentivar dichas actitudes.

Petricio supo llegar a la política de la mano del peronismo de Miguel Angel Pichetto durante la década del 90, y gobierna hace más de 20 años, pero durante las últimas elecciones municipales y provinciales se declaró públicamente del partido político de la gobernadora Arabela Carreras, una continuidad de Alberto Weretilneck.

Su gestión lleva cinco años sin presentar un balance al Concejo Deliberante para su aprobación (La Mañana de Neuquén, 23/5). En 2013 fue denunciado por irregularidades administrativas y agresión a un integrante del Tribunal de Cuentas. También fue denunciado por amenazas por un grupo de crianceros (De Medios 5, 23/5/18).

La localidad, dominada de modo clientelar, se encuentra en un atraso vertiginoso, con asentamientos que proliferan hacia las bardas valletanas que carecen de servicios. Sufre una desocupación creciente, algo que pudo evidenciar en gran medida el empadronamiento del Polo Obrero.

La juventud no encuentra salidas a sus demandas y emigra, debido a que no existen universidades públicas en un radio de 20 km, lo que dificulta el estudio terciario ante la suba de los costos del transporte. Por otro lado, no existen fuentes laborales permanentes, sino que sólo son temporales, alrededor de las chacras y los empaques.

El Frente de Todos es cómplice de esta política. Las oposiciones en la localidad nunca han existido, y el papel del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas es inexistente.

Basta de impunidad y atropellos en Mainque. Su pueblo trabajador tiene que comenzar a debatir una salida propia e independiente.