El coronavirus llega al Hospital Moyano y siguen negando los testeos y los equipos de protección

Se confirmaron los primeros casos, luego de los contagio en el Borda.

Se confirmó en estos días que el jefe de cirugía del Hospital Neuropsiquiatrico Braulio Moyano dio positivo de Covid-19, aunque sin síntomas, por lo cual ha dejado de concurrir al establecimiento. No hubo, sin embargo, notificación debida para el personal de ese sector, sino se fueron avisando entre ellos. Solo a una enfermera, una técnica y a la mucama del sector les hicieron el hisopado correspondiente. El resto del personal se encuentra preocupado y a la espera de una respuesta coherente del por qué no se lo realizan.

Las pacientes que son derivadas de otras instituciones a cirugía son aisladas por prevención en sectores que no ofrecen ninguna garantía de aislamiento. En la pandemia se comenzaron a derivar a pacientes “casos sociales” de otras instituciones algunas de las cuales vienen con el hisopado realizado, y otras, al ser sospechosas, se las separa en esos sectores, ya que no cuentan con sala de aislamiento. A esto cabe agregar que tampoco hay equipos de protección individual, solo barbijos a cuenta gotas, y a raíz de algunos amparos realizados reclamando al gobierno de la ciudad y a la ART la provisión de los elementos de bioseguridad, comenzaron a entregarlos.

Fue descartado el caso de una enfermera de otro servicio al dar negativo el hisopado, pero no paso lo mismo con una mucama de la empresa tercerizada de limpieza. Esta trabajadora limpia en un servicio, pero comparte lugar de refrigerio con compañeras de otros, incluso con personal de la recolección de residuos. La compañera de sector de esta mucama no fue aislada. Tampoco se han realizado hisopados al resto de sus compañeras con quienes compartía la mayor parte del tiempo. Ni al personal sanitario del servicio donde se desempeñaba. Ni a las pacientes donde ella realizaba su trabajo sin elementos de protección, ya que la tercerizada no provee nada.

Ante estas circunstancias alarmantes, qué espera el señor Larreta para comenzar a realizar los hisopados masivos al personal sanitario, así como lo están reclamando los trabajadores del Borda, al tener confirmados ellos 6 casos positivos. Las pacientes internadas de los neuropsiquiátricos son personas de riesgo, por ser añosas en su mayoría, estar recluidas al estar internadas por tiempo prolongado, por sus patologías de base en general; tanto el Borda como el Moyano son una bomba de tiempo, tanto como los geriátricos. Mientras no se entreguen los elementos de bioseguridad para proteger tanto el personal sanitario como a las internas, no se realicen hisopados masivos, el virus comenzara a propagarse. Un silencio de hospital muy parecido al “no hay que meterse” mandan a hacer las burocracias sindicales, abandonando a los trabajadores y pacientes a su suerte, mientras ellos gozan de buena salud en sus sillones.

Ante el aumento de casos y la inminente llegada del pico, es necesario que los trabajadores de la salud en su conjunto tomen en sus manos la garantía de la atención sanitaria, las medidas de fondo de protección, ya que sabemos que en un porcentaje importante de contagios se da entre el personal sanitario, por eso hisopado a todo personal de la salud. Por la conformación de un comando único estatal con control de los trabajadores de la salud. Para terminar con el pluriempleo, las jornadas laborales extenuantes, aumento salarial de emergencia. Por el pase a la carrera profesional de enfermería, solo la organización independiente de los trabajadores de la salud podrán llevar al triunfo todos los reclamos.