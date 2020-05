Caba: aumentan los contagios entre el personal de salud del hospital Elizalde

Servicios cerrados, personal aislado y cuatros casos de coronavirus de trabajadores.

A dos meses del comienzo de la cuarentena les trabajadores de la salud presentamos la tasa de contagio más alta. La precarización laboral, jornadas extenuantes y el pluriempleo se combinan con la saturación del sistema de salud acercándonos peligrosamente al colapso completo.

El hospital de niños Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) no escapa a esta realidad. Durante el fin de semana cuatro trabajadores del hospital han presentado síntomas, siendo positivos para Covid-19. Estos casos se suman a la decena de trabajadores que se debieron aislar en el servicio de cirugía cardiovascular obligando el cierre momentáneo del servicio durante la semana pasada. Durante la semana distintos pacientes también dieron positivos en salas de internación general (es decir, no especializadas en Covid) debiendo aislar y evaluar a todo el personal que permaneció en contacto. Al momento se encuentran aislados otra decena de trabajadores de salas de internación, terapia, guardia y cocina. Los contagios atraviesan al hospital en su totalidad pero a pesar de esto el criterio de evaluación para aislar o hisopar es desconocido por les trabajadores.

A la falta de equipos de protección personal (los cuales muchos son donaciones) se suma el aumento de pacientes positivos.

El hospital había preparado desde el comienzo de la cuarentena dos salas de internación exclusivas para sospechados y positivos que han quedado desbordadas viéndose obligados a cerrar la sala de cirugía y eventualmente la de salud mental también para internar pacientes con Covid.

Los hospitales pediátricos contamos con la ventaja de que les niñes presentan casos leves en su mayoría, sin embargo nos acercamos peligrosamente a la saturación de las camas de internación y al desabastecimiento total de EPP.

Cada día se hace más evidente la necesidad de centralizar el sistema de salud, reorganizando el personal con criterios epidemiológicos al servicio de la población. Necesitamos protocolos claros y equipos de protección personal para atender a les pacientes sin exponernos.