Según trabajadores del Mercado Central, hay mucho más de nueve casos de Covid-19

Señalaron a Prensa Obrera que hubo otros que no tomaron estado público y que no se cumplen con las medidas exigidas por Salud.

Este 27 de mayo fue noticia la confirmación de nueve casos de coronavirus en el Mercado Central.

El titular de la institución Nahuel Levaggi señaló -restándole importancia- que no son trabajadores “propios” del Mercado Central, es decir de la planta, sino que serían “operadores de concesionarios”. Algo que no deja de ser preocupante para el resto de los trabajadores, ya que tienen contacto directo con los que trabajan allí y con los que van a llevar o a buscar mercadería. También aseguró que se les exigen las medidas de seguridad, pero ¿quién controla si se cumplen o no esas medidas?

En un lugar con las características de este enorme complejo, en donde circulan aproximadamente unas 10.000 personas por día, con más de 800 puestos, el riesgo de contagio es enorme. Por otro lado, con total naturalidad y minimizando el problema, Levaggi dijo que los nueve contagios son “insignificantes” en relación con la cantidad de puestos que hay.

Levaggi asegura que se están tomando todas las medidas para prevenir los contagios, y que se han intensificado, y existe un protocolo publicado en la página del Mercado Central desde el sábado 23.

Pero lo que manifestaron trabajadores del complejo a Prensa Obrera es que, desde que comenzó la cuarentena, hubo más casos de Covid-19 que no han tomado estado público; que no se cumplen con las medidas exigidas por el Ministerio de Salud para prevenir los contagios; y que a partir de que confirmaron estos últimos nueve casos es que comenzaron a aplicar el protocolo de seguridad. Es decir, cuando tuvieron la confirmación de que los trabajadores habían dado positivo.

Levaggi omite decir que el primer fallecido por Covid-19 en La Matanza fue un trabajador de la empresa de transporte y distribución Cruz del Sur, que opera directamente con el Mercado Central. La muerte de este trabajador fue el 2 de Abril, y no fue el único.

Los casos de contagio por Covid-19 en la Argentina van en aumento. La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires son donde se registran más contagios y donde más se ha flexibilizado la cuarentena.

Los más afectados y expuestos a esta pandemia son los trabajadores que se desempeñan en el área de la salud y en los comercios; y ahora se suman los del peaje, que han tenido que volver a trabajar sin ninguna necesidad, porque no son un servicio esencial, pero el gobierno de Alberto Fernández ha cedido sin chistar al pedido de los empresarios. También se encuentran expuestos los choferes de colectivos y los taxistas. La gran mayoría de los trabajadores debe movilizarse en el transporte público -otro foco de contagio, con denuncias de choferes de la falta de medidas sanitarias.

El Mercado Central de Buenos Aires es el principal centro de comercialización de frutas y verduras del país y uno de los más importantes de América Latina. Ubicado en La Matanza, abastece a la Región Metropolitana y al Gran Buenos Aires, aprovisionando un mercado de consumo de casi 14 millones de personas. Está más que claro que, si no se toman las medidas necesarias, los contagios van a ir en aumento no solamente dentro del mercado Central sino poniendo en riesgo también a los clientes.

Es fundamental que sean los trabajadores quienes tomen en sus manos la elaboración y organización de los protocolos para que se garantice el cumplimiento de los mismos. La formación de comisiones electas por los trabajadores en cada lugar de trabajo se torna imprescindible frente al aumento de contagios y frente a la indiferencia de las patronales, que solo miran sus ganancias a costa de la salud de las y los trabajadores –esto, con la complicidad de la burocracia sindical, que mira para otro lado ante los reclamos de las bases de medidas sanitarias.