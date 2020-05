Gran marcha de trabajadores de la salud en Chaco

Este sábado 30 de mayo cientos de trabajadoras y trabajadores de la salud de Chaco marcharon contra la precarización laboral, por la falta de elementos de protección y bioseguridad, por mejoras salariales y contra la judicialización de la que son víctimas. La caravana colmó las principales avenidas de Resistencia, en sintonía con los médicos de todo el país, se hicieron presente con sus barbijos, uniformes, carteles y banderas en reclamo por la falta de respuestas salariales, laborales y de insumos para protegerse y proteger a los pacientes en medio de esta pandemia.

En declaraciones a los medios, los trabajadores aseguraron que "llegamos a un punto en que ya no se puede tolerar la criminalización del acto médico […] Llegamos al abuso jurídico de considerarnos que somos nosotros los dispersores de la pandemia, como si no tuviésemos la suficiente formación y capacitación para cuidarnos y cuidar. No podemos cuidar si no nos cuidamos" señalando la responsabilidad del Estado en materia salarial, por no garantizar las condiciones y la seguridad laboral. "Es de locos pretender que nosotros somos los responsables de alguna patita de la ineficiencia, la desorganización y la incompetencia de los que están a cargo de controlar esta pandemia" manifestaron. Además, los médicos residentes han demostrado su malestar en las redes contra la negativa del gobierno de aumentos salariales para el sector.

La respuesta del gobierno fue el envío de la policía para reprimir la protesta, entorpecer y desviar la caravana que se abrió paso por la ciudad y el interior. Además, se labraron actas judiciales al personal sanitario presente en la manifestación, lo que produjo una fuerte indignación. "Es un reclamo que venimos haciendo hace años" señalan en referencia al vaciamiento del sistema de salud, agravado por la pandemia en curso; "nosotros que estamos reclamando los sueldos y contra la precarización, que nos den los elementos necesarios de protección personal, nos labran infracciones".

La marcha se replicó en otras partes del interior provincial, como Sáenz Peña, Castelli, Santa Sylvina y Charata.

La salud se pone de pie, es momento de organizar asambleas en cada lugar de trabajo y votar un plan de lucha de todos los trabajadores de la salud de la provincia para conseguir las reivindicaciones planteadas.