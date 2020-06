Salta: ocho casos de coronavirus en 24 horas

La política de Sáenz al desnudo.

Luego de la crisis por la confirmación de cinco casos positivos de coronavirus en la localidad de Orán, el gobierno de Salta dio a conocer este martes 2 la confirmación de ocho más en la provincia. Cuatro están en Salta capital, dos en Aguaray, uno en Cafayate y el restante en Orán, vinculado a los cinco aparecidos el fin de semana anterior.

Si bien el gobierno dice que los casos son importados y el de Orán de vínculo estrecho, no se puede asegurar que no haya comenzado un contagio comunitario. La propia ministra de Salud ya había señalado tiempo atrás en conferencia de prensa que ella no podía asegurar que no hubiera contagio comunitario, ya que hay casos positivos que son asintomáticos.

Es claro que lo de Orán tiene que ver con la flexibilización de la cuarentena exigida por las patronales, y que tanto el gobierno nacional como el gobernador Gustavo Sáenz han atendido. El mandatario provincial incluso iba por más, intentando la apertura del turismo interno, pero tuvo que retroceder a partir de lo ocurrido en Orán.

Orán le sacó el velo a Sáenz

El gobernador estuvo ayer en la ciudad norteña para tratar de calmar las aguas frente a la aparición de los casos positivos. Pero no hizo más que agitarlas aún más.

Sáenz, que desde el primer momento intenta mostrar que tiene controlada la situación, apenas llegó a Orán sostuvo frente a los medios que el hospital tenía todos los recursos para atender la situación planteada. Sin embargo, en el recorrido que hizo, los propios trabajadores le tuvieron que imponer a los gritos una reunión. En ella desnudaron la mentira y reclamaron por la falta de elementos de seguridad, de insumos, de personal, y denunciaron que, a pesar de haber hecho varias protestas y reclamado la presencia de la ministra de Salud, nunca fueron escuchados. El discurso cambió de “tiene todo” a “vamos a garantizar la llegada de recursos”. A confesión de parte…

El intendente de la ciudad, en cuarentena auto impuesta por un supuesto viaje a Tucumán, declaró en los medios que las escuelas que supuestamente se habían acondicionado para atender la pandemia, se iban a acondicionar en los próximos días a partir de la llegada de recursos de la provincia, exponiendo nuevamente las mentiras del gobernador y sus funcionarios.

Por su parte, medios de prensa locales reclamaron porque no pudieron acercarse al gobernador durante una supuesta conferencia de prensa. Y lo dejaron en evidencia cuando consultaron sobre la prohibición del ingreso de oranenses a la capital salteña, que el gobernador dijo desconocer. Sin embargo, se ha denunciado que personas trasladadas a Salta por cuestiones de salud fueron rechazadas en el ingreso a la ciudad, donde el lunes hubo un verdadero caos frente a la impericia en el control policial.

Lo único que se ha reforzado en Orán es la presencia de la policía, convirtiendo a la ciudad en un gueto, particularmente al barrio 9 de julio, donde vive el camionero que fue el primer registro positivo de la ciudad.

Es clara la necesidad, por lo pronto en Orán, de que se cumpla con el aislamiento social, pero no bajo la presión del aparato represivo sino garantizando las condiciones para que las familias trabajadoras lo puedan hacer. Hace falta un seguro al parado, asistencia alimentaria y de materiales de higiene. Con hambre no hay cuarentena.